Пригожин таємно використовував JPMorgan і HSBC для платежів ПВК "Вагнер" – FT

Ще в 2017 році суданська компанія, яка належала Пригожину, закупила промислове обладнання в Китаї, яке проходило через великі західні банки.

Дві великі компанії JPMorgan Chase і HSBC обробляли платежі для компаній в Африці, які контролювалися померлим російським ватажком Євгенієм Пригожиним, адже його приватна компанія "Вагнер", яка потрапила під санкції, розширилася на континенті, де її звинувачують у жорстоких порушеннях прав людини.

Про це повідомляє журнал Financial Times.

Отримані документи вашингтонським Centre for Advanced Defence Studies (C4ADS), свідчить, що в 2017 році суданська компанія, підконтрольна Пригожину, закупила промислове обладнання в Китаї, яке проходило через великі західні банки.

"Вагнер", який Міністерство фінансів США звинувачує в "масових стратах, зґвалтуваннях, викраденні дітей та інших жорстоких діях проти невинних" в Африці, став сумно відомим за надання послуг найманців репресивним диктаторам і за участь у вторгненні росії в Україну", - пише видання.

Журналісти додають, що витік документів показує, як Пригожин, який був вбитий минулого року після спроби невдалого повстання проти путіна, зміг створити транснаціональну злочинну імперію природних ресурсів, частково шляхом таємного викрадення платіжних систем західних фінансових установ.

"Один рахунок показує, що в серпні 2017 року Meroe Gold, суданська гірничодобувна компанія, яка була прикриттям для ПВК "Вагнер", надіслала платіж із місцевого банківського рахунку через JPMorgan Chase як проміжний банк у Нью-Йорку продавцю в Китаї. Інший рахунок-фактура того ж року показує, що Meroe Gold відправила оплату за дизельні генератори та запчастини китайській компанії через Hang Seng Bank, який є частиною HSBC Group", - йдеться в статті.