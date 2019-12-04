"Приїхав не на шоу": Порошенко пояснив, чому прийшов в студію 1+1 без запрошення

Президент України Петро Порошенко заявив, що вирішив використовувати всі можливості, щоб запросити на дебати свого опонента на виборах Володимира Зеленського.

Так він пояснив свою появу в студії програми Право на владу на телеканалі 1+1, інформує ТСН.

"Мені було байдуже, хто буде в студії. Я приїхав не в студію, я приїхав не на шоу. Я обіцяв Наталі (ведуча шоу Наталія Мосейчук - ред.), що я буду 40 хвилин в студії, і це буде очікування пана Зеленського" , - пояснив він.

Порошенко додав, що закликав Зеленського не ховатися від журналістів і людей, а прибути на стадіон.

"Він не має права виставляти якісь ультиматуми, тому що він наговорив дуже багато. Він сказав, Республіканський - будь ласка. Він сказав якісь аналізи здавати - сам втік. Він сказав якісь додаткові обставини. Моя позиція - це остання неділя перед виборами. Прошу, приїжджайте і проведіть дебати", - додав президент.

Відзначається, що в студію телеканалу він приїхав без кортежу. Президента супроводжували кілька охоронців і співробітників його прес-служби.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком. Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".

Генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко заявив, що телеканал позиватиметься до суду на президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка після того, як увечері 11 квітня президент України "увірвався в ефір без запрошення".