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"Приїхав не на шоу": Порошенко пояснив, чому прийшов в студію 1+1 без запрошення

Порошенко вирішив використовувати всі можливості, щоб запросити на дебати свого опонента
Президент України Петро Порошенко заявив, що вирішив використовувати всі можливості, щоб запросити на дебати свого опонента на виборах Володимира Зеленського.
"Приїхав не на шоу": Порошенко пояснив, чому прийшов в студію 1+1 без запрошення Фото: РБК

Так він пояснив свою появу в студії програми Право на владу на телеканалі 1+1, інформує ТСН.

"Мені було байдуже, хто буде в студії. Я приїхав не в студію, я приїхав не на шоу. Я обіцяв Наталі (ведуча шоу Наталія Мосейчук - ред.), що я буду 40 хвилин в студії, і це буде очікування пана Зеленського" , - пояснив він.

Порошенко додав, що закликав Зеленського не ховатися від журналістів і людей, а прибути на стадіон.

"Він не має права виставляти якісь ультиматуми, тому що він наговорив дуже багато. Він сказав, Республіканський - будь ласка. Він сказав якісь аналізи здавати - сам втік. Він сказав якісь додаткові обставини. Моя позиція - це остання неділя перед виборами. Прошу, приїжджайте і проведіть дебати", - додав президент.

Відзначається, що в студію телеканалу він приїхав без кортежу. Президента супроводжували кілька охоронців і співробітників його прес-служби.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком. Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".

Генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко заявив, що телеканал позиватиметься до суду на президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка після того, як увечері 11 квітня президент України "увірвався в ефір без запрошення".

 
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12 04 2019 14:06
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