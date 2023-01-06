Прикордонники білорусі визнали, що супроводжують нелегальних мігрантів до кордону Польщі

Штучно створена міграційна криза з боку рб на кордоні з країнами ЄС почалася навесні 2021 року.

Прикордонний комітет білорусі визнав, що його співробітники супроводжують нелегальних мігрантів до кордону з Польщею, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на свою білоруську службу та пресслужбу відомства.

Днями прикордонна служба Польщі вкотре звинуватила білоруських прикордонників у допомозі нелегальним мігрантам у перетині кордону.

Польські прикордонники опублікували відео, зняте 3 січня на прикордонній станції в Черемі, на якому видно, як люди у формі білоруських прикордонників супроводжують невідомих у темному одязі з рюкзаками. Польське відомство звинуватило білоруських колег у допомозі нелегальним мігрантам у незаконному перетині кордону.

Спочатку білоруський прикордонний комітет назвав ці звинувачення публічною дезінформацією та опублікував своє відео із запитаннями до польської сторони, де свої дії не вважає протиправними.

"Супроводження осіб на території білорусі не є протиправним діянням. А де на кадрах докази руху іноземців через загородження?", – йдеться в публікації білоруського відомства.

Білоруські прикордонники також зазначили, що це Польща повинна пояснити, що сталося з людьми, які перебували на території Польщі. За словами білоруської сторони, поляки нібито навмисно приховують свої дії щодо мігрантів.

Штучно створена міграційна криза на кордоні білорусі та країн ЄС почалася навесні 2021 року. Спочатку в Литві відбулося багаторазове зростання кількості нелегальних мігрантів. Після того, як литовська влада вирішила не затримувати мігрантів, а повернути їх до білорусі, потік нелегалів був спрямований на Польщу, а потім на Латвію.

Перед початком війни міграційні потоки в Україні суттєво зменшилися, але після 24 лютого знову зросли.

Лідери країн Балтії та Польщі поклали відповідальність за міграційну кризу на кордоні на білоруську владу, яка у відповідь назвала причиною кризи дії Заходу в країнах, звідки прибувають мігранти.