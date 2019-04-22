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Прикордонники кажуть, що Саакашвілі не має законних підстав для в'їзду в Україну

"Ця особа у вересні 2017 року незаконно перетнула кордон"
Державна прикордонна служба України заявила, що колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, який заявив про намір приїхати в Україну, не має підстав для законного в'їзду в Україну.
Прикордонники кажуть, що Саакашвілі не має законних підстав для в Фото: ukrinform.ua

"Ця особа у вересні 2017 року незаконно перетнула державний кордон з Польщі в Україну, що підтверджується рішеннями місцевого та апеляційного судів. У зв'язку зі скоєним правопорушенням щодо цієї особи існує обмеження в'їзду в Україну терміном до 2021 року", - йдеться на сайті ДПСУ.

Саакашвілі напередодні заявив, що вже купив квиток на літак в Україну і звернувся до силовиків з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

У зверненні до керівників силових органів України, датованому 22 квітня, йдеться, що "політична ситуація в країні змінилася".

"Звертаюся до вас із закликом скасувати заборону на мій в'їзд у країну, надавши мені можливість повернутися додому в Київ і продовжити свою діяльність на території України", - сказано в ньому.

Нагадаємо, що екс-президент Грузії і колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

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22 04 2019 18:15
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