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Прикордонники не пустили в Україну російську ведучу програми "Орел и решка"

Івлєєва пояснила, що на півострів вона їздила відпочивати
Через незаконне відвідування Криму в Україну не пропустили російську відеоблогерку телеведучу Анастасію Івлєєву.
Прикордонники не пустили в Україну російську ведучу програми "Орел и решка" Фото: pravda.com.ua

"Жінка прилетіла в Київ рейсом з Мінська. У ході прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що мандрівниця перебувала в АР Крим у 2017 році", – інформує прес-центр ДПСУ.

Прикордонники зазначають: Івлєєва пояснила, що на півострів вона їздила відпочивати і потрапила з території РФ авіаційним транспортом.

"Через порушення законів України громадянці РФ проставлено заборону в'їзду в Україну терміном на 3 роки та відмовлено в перетині кордону", – наголошують прикордонники.

У ДПСУ додають, що вже виокремили більше 3,2 тисяч громадян, які могли незаконно перебувати на тимчасово окупованих територіях України.

"Інформація про них акумулюється і використовується, як додаткова, у ході здійснення прикордонного контролю та прийняття правового рішення", – зазначають прикордонники.

Зазначається, за останні декілька років правоохоронці прийняли рішення про заборону в’їзду в нашу державу стосовно 140 іноземців з числа діячів культури та мистецтва.

З початку 2019 року заборону в’їзду за відвідування окупованих територій отримали 90 іноземців.

Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану, який завершися 26 грудня, вирішила не пропускати на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

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05 02 2019 13:58
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