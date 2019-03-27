Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прикордонники пояснили, що Бойко і Медведчук могли законно перетнути кордон України

"Якщо документи дійсні і стосовно даного громадянина не має обмежень в перетині кордону з боку інших правоохоронних органів - він може перетнути кордон"
Представник Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що інспектори можуть лише перевіряти документи, які надають право на перетин кордону і якщо стосовно певного громадянина немає ніяких обмежень від інших правоохоронних органів - він може перетнути кордон.
Прикордонники пояснили, що Бойко і Медведчук могли законно перетнути кордон України Олег Слободян. Фото: gordonua.com

"Щодо повноважень Держприкордонслужби під час здійснення прикордонного контролю. Інспектори державної прикордонної служби приймають рішення про надання дозволу громадянам на перетин кордону після перевірки документів, які таке право надають", - зазначив Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо документи дійсні і стосовно даного громадянина не має обмежень в перетині кордону з боку інших правоохоронних органів - він може перетнути кордон", - зазначив Слободян.

За його словами,  що стосується дозволу на виліт повітряних транспортних суден, то це питання не в компетенції Держприкордонслужби.

Нагадаємо, що  22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін хоче знати, чи обговорювали кандидат в президенти Юрій Бойко і кум президента РФ Віктор Медведчук у Москві питання звільнення українських політв'язнів і військовополонених.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2019 15:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.