ПОЛІТИКА НОВИНИПредставник Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що інспектори можуть лише перевіряти документи, які надають право на перетин кордону і якщо стосовно певного громадянина немає ніяких обмежень від інших правоохоронних органів - він може перетнути кордон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прикордонники пояснили, що Бойко і Медведчук могли законно перетнути кордон України
"Якщо документи дійсні і стосовно даного громадянина не має обмежень в перетині кордону з боку інших правоохоронних органів - він може перетнути кордон"
Олег Слободян. Фото: gordonua.com
"Щодо повноважень Держприкордонслужби під час здійснення прикордонного контролю. Інспектори державної прикордонної служби приймають рішення про надання дозволу громадянам на перетин кордону після перевірки документів, які таке право надають", - зазначив Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.
"Якщо документи дійсні і стосовно даного громадянина не має обмежень в перетині кордону з боку інших правоохоронних органів - він може перетнути кордон", - зазначив Слободян.
За його словами, що стосується дозволу на виліт повітряних транспортних суден, то це питання не в компетенції Держприкордонслужби.
Нагадаємо, що 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін хоче знати, чи обговорювали кандидат в президенти Юрій Бойко і кум президента РФ Віктор Медведчук у Москві питання звільнення українських політв'язнів і військовополонених.
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