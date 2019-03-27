Прикордонники пояснили, що Бойко і Медведчук могли законно перетнути кордон України

"Якщо документи дійсні і стосовно даного громадянина не має обмежень в перетині кордону з боку інших правоохоронних органів - він може перетнути кордон"

Представник Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що інспектори можуть лише перевіряти документи, які надають право на перетин кордону і якщо стосовно певного громадянина немає ніяких обмежень від інших правоохоронних органів - він може перетнути кордон.

"Щодо повноважень Держприкордонслужби під час здійснення прикордонного контролю. Інспектори державної прикордонної служби приймають рішення про надання дозволу громадянам на перетин кордону після перевірки документів, які таке право надають", - зазначив Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо документи дійсні і стосовно даного громадянина не має обмежень в перетині кордону з боку інших правоохоронних органів - він може перетнути кордон", - зазначив Слободян.

За його словами, що стосується дозволу на виліт повітряних транспортних суден, то це питання не в компетенції Держприкордонслужби.