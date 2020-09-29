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Прикордонники пояснили, як пускатимуть іноземців в Україну та якими є правила самоізоляції

Державна прикордонна служба опублікувала роз’яснення щодо в’їзду до України іноземців після скасування загальної заборони в’їзду.
Прикордонники пояснили, як пускатимуть іноземців в Україну та якими є правила самоізоляції Фото: vl.sfs.gov.ua
Після змін до постанови №641, яка до цього запроваджувала загальну заборону на в’їзд іноземних громадян, крім певних категорій (постанова Кабміну №888 від 28 вересня), тепер в’їзд можливий за наявності полісу страхування - "що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією – партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні", повідомляє "Європейська правда".
 
Ця вимога не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, визнаних біженцями і такими що потребують додаткового захисту, також на працівників дипломатичних представництв та консульств, представництв офіційних міжнародних місій та організацій, акредитованих в Україні, і членів їхніх родин, військових держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.
 
Аналогічна вимога діє для перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.
 
Вимога про самоізоляцію поширюється на іноземців, що прибувають з країн "червоного списку" України.
 
Водночас, ця норма не поширюється на осіб:
 
- які не досягли 12 років;
 
- які прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти;
 
- які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
 
- працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
 
- водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;
 
- інструкторів збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних cил;
 
- діячів культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;
 
- осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
 
- які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону.
 
Нагадаємо, з 28 серпня до 28 вересня уряд України заборонив в'їзд для іноземців, крім окремих категорій. Хоча офіційно цього не визнають, реальною причиною була спроба стримати паломників-хасидів від приїзду в Україну під час пандемії.
 
28 вересня загальна заборона на в'їзд де-факто втратила чинність. Цього ж дня Кабмін вніс зміни до постанови №641, де була прописана заборона, дозволивши в'їзд іноземних громадян за певних умов.
 
Нагадаємо, що раніше почала діяти заборона на перетин українського кордону для іноземців. 
 
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29 09 2020 12:11
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