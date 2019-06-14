Прикордонники виявили в Одесі контейнер з кокаїном вартістю понад 20 млн доларів, – МВС

Загальна вага вилучених 13 червня наркотиків складає близько 200 кілограмів, а орієнтовна вартість – понад 20 мільйонів доларів.

У МВС заявили, що прикордонники спочатку не змогли виявити наркотики, йдеться в "Радіо Свобода".

"Проте, беручи до уваги нетиповість експорту даного товару з Південної Америки, були відібрані зразки фарби у яких переміщувалася контрабанда для проведення лабораторного аналізу. Аналіз зразків показав, що в деяких відрах у складі фарби міститься наркотичний засіб – кокаїн", – , повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Правоохоронці провели обшуки в офісах одержувачів контрабандного вантажу та вилучили документацію. За даними МВС, вона підтверджує причетність до організації контрабанди кокаїну.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин одноголосно прийняв рішення зареєструвати запропонований неурядовими організаціями законопроект про легалізацію медичного використання каннабісу.

Читайте також: Кандидат в прем’єри Британії зізнався, що вживав кокаїн, коли був журналістом