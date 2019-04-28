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Прикордонники за минулу добу не пропустили в Україну 225 осіб, зокрема 32 громадян Росії

"Упродовж минулої ночі в рамках виконання своїх завдань Держприкордонслужба забезпечила ритмічний пропуск громадян та транспортних засобів за встановленим порядком"
Прикордонники констатують збільшення пасажиропотоку за минулу добу, й повідомили, що відмовлено в пропуску до України 225 особам, зокрема 32 громадянам Росії.
Прикордонники за минулу добу не пропустили в Україну 225 осіб, зокрема 32 громадян Росії Фото: radiosvoboda.org

"Упродовж минулої ночі в рамках виконання своїх завдань Держприкордонслужба забезпечила ритмічний пропуск громадян та транспортних засобів за встановленим порядком", – інформує прес-служба Держприкордонслужби України, повідомляє "Радіо Свобода".

У повідомленні наголошено, що під час святкових днів прикордонники несуть службу в посиленому режимі.

Нагадаємо, що 11 квітня у пункті пропуску "Гоптівка" до прикордонників звернулось двоє громадян РФ, які працюють у поліції Росії, з проханням про політичний притулок в Україні.

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28 04 2019 15:26
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