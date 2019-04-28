CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрикордонники констатують збільшення пасажиропотоку за минулу добу, й повідомили, що відмовлено в пропуску до України 225 особам, зокрема 32 громадянам Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прикордонники за минулу добу не пропустили в Україну 225 осіб, зокрема 32 громадян Росії
"Упродовж минулої ночі в рамках виконання своїх завдань Держприкордонслужба забезпечила ритмічний пропуск громадян та транспортних засобів за встановленим порядком"
Фото: radiosvoboda.org
"Упродовж минулої ночі в рамках виконання своїх завдань Держприкордонслужба забезпечила ритмічний пропуск громадян та транспортних засобів за встановленим порядком", – інформує прес-служба Держприкордонслужби України, повідомляє "Радіо Свобода".
У повідомленні наголошено, що під час святкових днів прикордонники несуть службу в посиленому режимі.
Нагадаємо, що 11 квітня у пункті пропуску "Гоптівка" до прикордонників звернулось двоє громадян РФ, які працюють у поліції Росії, з проханням про політичний притулок в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 04 2019 15:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО