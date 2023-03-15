Нещодавно відбулася подія, яка може трансформувати весь геополітичний ландшафт Близького Сходу – Саудівська Аравія та Іран погодилися "помиритися" за допомоги Китаю. Це ще більше може згуртувати авторитарні режими з різних куточків світу. З огляду на те, що росія активно розвиває співробітництво і з саудитами, і іранцями, це може мати й далекоглядні наслідки для України в майбутньому. А про те, які це наслідки матиме для регіону та глобального лідерства США, написали CNN, Wall Street Journal та New York Times.

Примирені за "посередництва" Китаю одвічні суперники на Близькому Сході – Саудівська Аравія та Іран, як пише CNN, взяли собі два місяці, щоб упевнитися у серйозному ставленні до несподіваної п'ятничної угоди про нормалізацію відносин. Обидві країни перед відновлення дипломатичних відносин обговорять шляхи припинення семирічної ворожнечі, а це доволі непросте завдання.

Як зазначає CNN, примирення відбувається у той час, коли Іран дедалі більше ізолюється на світовій арені, а Саудівська Аравія змінює курс своєї зовнішньої політики на користь дипломатії замість конфронтації. Зосередившись на економічному розвитку, Саудівська Аравія та її сусід, Об'єднані Арабські Емірати, останні роки намагаються налагодити стосунки з більшістю своїх регіональних недругів.

Ер-Ріяд відійшов від радикальної зовнішньої політики, коли наслідний принц Мухаммед бін Салман посів престол після того, як його батько король Салман покинув його в 2015 році. Він примирився з Туреччиною, відновив відносини зі Сирією і підтримав припинення вогню в Ємені.

Але найскладніше, за твердженням CNN, це нормалізація відносин з Іраном після років переговорів, які, здавалося, не принесли жодних результатів. Холодна війна між Іраном і Саудівською Аравією вплинула майже на всі конфлікти в регіоні. Тому її розв'язання може мати не менш сильні наслідки.

CNN вирішила оцінити, які можуть бути наслідки для цілого регіону.

Ємен. Конфлікт вирішать тільки прямі переговори

Ємен – одна з країн, як нагадує CNN, котрі найбільше постраждали від суперечки між Ер-Ріядом і Тегераном. Обидві країни підтримували протиборчі фракції у громадянській війні в Ємені з 2014 року, а 2015-го коаліція на чолі зі Саудівською Аравією втрутилася для боротьби з підтримуваними Іраном повстанцями-хуситами, які захопили країну.

"Війна в Ємені, ймовірно, була пріоритетом на порядку денному для обох країн", – вважає Фірас Максад, старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу у Вашингтоні та ад'юнкт-професор Університету Джорджа Вашингтона, якого цитує CNN.

Після квітневого перемир'я, укладеного за посередництва ООН, в країні настало відносне затишшя. Термін перемир'я закінчився в жовтні, але воно досі триває, і Саудівська Аравія веде прямі переговори з повстанцями-хуситами.

На думку CNN, Іран може використати свої важелі впливу на хуситів, щоб домогтися врегулювання війни. Втім, член політичного крила хуситів Абдулвахаб аль-Махбаші заявив в ефірі ліванського телеканалу "Аль-Маядін", що вирішення єменського конфлікту має бути досягнуто шляхом прямих переговорів з Ер-Ріядом, оскільки хусити не підпорядковуються іранцям.

Ліван наразі важливіший для іранців, ніж для саудитів. Причина – у "Хезболлі"

Ліван потерпає від фінансової кризи. Як зазначає CNN, колись його найближчий арабський союзник і благодійник Саудівська Аравія віддалилася від нього після багаторічної сварки, спричиненої впливом у країні підтримуваної Іраном "Хезболли".

І "Хезболла", і тимчасовий прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті високо оцінили саудівсько-іранську угоду, причому Мікаті назвав її "можливістю вдихнути свіжого повітря в регіоні і подивитися в майбутнє".

Однак, як зазначає CNN, це не свідчить, що відносини Лівану з Ер-Ріядом покращаться автоматично. "Ліван не є пріоритетом для політиків в Ер-Ріяді,– сказав Фірас Максад в інтерв'ю CNN. – У Ер-Ріяді є набагато важливіші справи, про які слід турбуватися, перш ніж вирішувати проблеми в Лівані". А також додав, що Ліван наразі важливіший для іранців, ніж для саудитів, і якщо це не зміниться, то Хезболла "в її нинішньому вигляді", швидше за все, залишиться "домінуючим гравцем в Лівані".

Ізраїль міг би сформувати альянс для протидії Ірану. Якби не примирення останнього із Саудівською Аравією

Примирення також стало предметом внутрішньополітичних дебатів в Ізраїлі. CNN пише, що за кілька годин до оголошення угоди прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу перебував в Італії, де вихваляв одну зі своїх головних цілей: нормалізацію відносин із Саудівською Аравією.

СNN підкреслює, що для Ізраїлю мир із Саудівською Аравією розглядається як вершина угод про нормалізацію відносин. Незважаючи на те, що закулісні відносини тривають вже багато років, повноцінний мир став би великим досягненням і одним із ключових елементів у формуванні регіонального альянсу для протидії Ірану. Але пізніше в п'ятницю реальність показала, як зазначає CNN, що давній і головний ворог Ізраїлю й майбутній найкращий друг Нетаньягу примирилися. І в ізраїльському політичному істеблішменті почався пошук винних.

Ізраїльська газета "Гаарец" із посиланням на анонімне "високопоставлене політичне джерело в Римі" звинуватила у примиренні колишній уряд на чолі з Нафталі Беннетом і Яїром Лапідом.

Лапід написав у твітері, що звинувачення його у погіршенні відносин зі Саудівською Аравією є "маячнею", заявивши, що поки він і Беннетт були при владі, Ер-Ріяд підписав авіаційну угоду з Ізраїлем, були організовані прямі рейси для хаджу, а з Єгиптом і Саудівською Аравією була підписана угода про безпеку островів у Червоному морі.

"Все це з тріском обірвалося, коли тут був створений найбільш екстремальний уряд в історії країни і саудитам стало ясно, що Нетаньягу слабкий, а американці перестали його слухати", – написав Лапід у своєму твітері.

Ірак упустив можливість поліпшення зв'язків із Саудівською Аравією. Винне його васальне положення відносно Ірану

Ірак, який приймав кілька раундів переговорів між Іраном і Саудівською Аравією, пише СNN, поспішив привітати примирення. Аналітики стверджують, що Багдад зацікавлений у примиренні, оскільки країна стала ареною ірансько-саудівського суперництва після падіння режиму Саддама Хусейна у 2003 році.

"Іран використовував Ірак для посилення тиску на Саудівську Аравію в усіх сферах, включаючи політичну, економічну і, особливо, сферу безпеки", – сказав в інтерв'ю CNN професор політології Багдадського університету і голова Іракського центру політичної думки Іхсан Аль-Шаммарі.

За його словами, Ірак упустив можливість поліпшення зв'язків із Саудівською Аравією і великі інвестиції в країну через сильний вплив Ірану в країні. Пов'язані з Іраном партії вже давно мають вплив в іракській політиці і часом стають причиною політичного глухого кута, що призводить до насильства.

Аль-Шаммарі зазначив, що Саудівська Аравія хотіла б, щоб Іран приборкав деяких своїх союзників в Іраку, особливо озброєні воєнізовані групи, які вона розглядає як загрозу безпеці. Однак він додав в інтерв'ю СNN, що це може бути нездійсненною мрією, оскільки Іран розглядає Ірак як васальну державу, і його союзники в парламенті захочуть зберегти свої інтереси, пов'язані з Тегераном.

Медіа-війна покаже життєздатність угоди. Поки що взаємна критика не припинилася

СNN наголошує, що Саудівська Аравія та Іран роками ведуть запеклу медіа-війну, в якій ЗМІ, що підтримуються кожним урядом, звинувачуються в підбурюванні проти іншого.

Іранський державний арабомовний новинний канал "Аль-Алам" і англомовний "Прес ТВ" регулярно транслюють критику щодо Саудівської Аравії, і їх блокують у більшості арабських країн. Саудівська Аравія, у свою чергу, звинувачується Іраном у фінансуванні телеканалу "Іран Інтернешнл", каналу новин мовою фарсі, який регулярно бере інтерв'ю у супротивників Тегерана і висвітлює протести проти уряду. Іран назвав канал "терористичною організацією".

Те, як розгортатиметься медійна війна, пише CNN, продемонструє життєздатність ірансько-саудівської угоди про нормалізацію відносин. Аналітики кажуть, що Саудівська Аравія інвестувала у перськомовні ЗМІ, щоб створити важелі впливу на Іран на переговорах після більш ніж десятирічної іранської медіаатаки на Саудівську Аравію.

Американські ЗМІ повідомляють, що Саудівська Аравія погодилася пом'якшити критичне висвітлення Ісламської Республіки у виданні Iran International, посилаючись на неназваних чиновників з обох країн. Минулого місяця "Іран Інтернешнл" заявив, що переносить свою діяльність з Лондона до Вашингтона через погрози з боку Ісламської Республіки.

Американці на узбіччі. Вашингтон відступає від своєї домінуючої ролі в регіоні

Wall Street Journal зазначає, що посередництво Китаю в розрядці напруженості між Іраном і Саудівською Аравією прискорює геополітичну трансформацію на Близькому Сході. Туреччина та Ізраїль теж нормалізують відносини з Ер Ріядом. І всі ці примирення, підкреслює WSJ, відбуваються без участі США, що вкрай відрізняється від минулих десятиліть. Після невдалих війн в Іраку та Афганістані Вашингтон відступає від своєї домінуючої ролі в регіоні, що викликає сумніви у давніх союзників щодо його гарантій безпеки.

Видання наголошує, що Китай як основний споживач нафти у світі має намір продемонструвати, що на відміну від США, він здатен розмовляти з усіма сторонами, не читаючи їм лекцій про права людини, а також знаходить розуміння в авторитарних режимів регіону.

"Угода за посередництва Китаю перевертає близькосхідну дипломатію і кидає виклик США", – з таким заголовком вийшла у суботу колонка головного кореспондента The New York Times у Білому домі Пітера Бейкера. За його словами, угода про відновлення відносин між Саудівською Аравією та Іраном, досягнута в Пекіні, свідчить про принаймні тимчасове переформатування звичних альянсів і суперництва, в якому Вашингтон залишився на узбіччі.

"Це одна з найсміливіших і найбурхливіших подій, яку будь-хто міг собі уявити, зміна, від якої голови йдуть обертом у столицях по всьому світу", – вважає Бейкер.

Він зазначає, що американці, які протягом останніх трьох чвертей століття були центральними гравцями на Близькому Сході, майже завжди перебували в кімнаті, де все відбувалося, тепер опинилися на узбіччі. У той час, коли китайці, які роками відігравали лише другорядну роль у регіоні, раптом перетворилися на нового потужного гравця. А ізраїльтяни, які нацьковували саудівців на їхніх спільних супротивників у Тегерані, тепер задаються питанням, куди це їх приведе.