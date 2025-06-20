Принц Гаррі розглядає Київ як потенційне місто для Ігор Нескорених 2029 року
Засновник Ігор Нескорених, британський принц Гаррі розглядає можливість провести наступні змагання для ветеранів війни в Києві.
Про це пише Express.
Серед міст та регіонів, які також виснули пропозиції прийняти в себе Ігри Нескорених 2029 році, були: Ольборг у Данії, регіон Венето в Італії, Абуджа в Нігерії, Теджон у Південній Кореї та Сан-Дієго у США.
За даними видання Україна висунула "переконливі" аргументи на користь проведення ігор у столиці країни, Києві.
Принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з українською командою на Іграх Нескорених 2025 у Ванкувері. Гаррі також приїхав на змагання з шевроном бригади НГУ та поспілкувався з СЕО Superhumans. У квітні він таємно відвідав Львів, а привезену з України паску Меган з дітьми скуштували вдома.