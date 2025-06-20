Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Принц Гаррі розглядає Київ як потенційне місто для Ігор Нескорених 2029 року

20 червня 2025, 14:10
Принц Гаррі розглядає Київ як потенційне місто для Ігор Нескорених 2029 року
Фото: 24 канал
За даними видання Україна висунула "переконливі" аргументи на користь проведення ігор у столиці країни, Києві.

Засновник Ігор Нескорених, британський принц Гаррі розглядає можливість провести наступні змагання для ветеранів війни в Києві.

Про це пише Express.

Серед міст та регіонів, які також виснули пропозиції прийняти в себе Ігри Нескорених 2029 році, були: Ольборг у Данії, регіон Венето в Італії, Абуджа в Нігерії, Теджон у Південній Кореї та Сан-Дієго у США.

За даними видання Україна висунула "переконливі" аргументи на користь проведення ігор у столиці країни, Києві.

Принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з українською командою на Іграх Нескорених 2025 у Ванкувері. Гаррі також приїхав на змагання з шевроном бригади НГУ та поспілкувався з СЕО Superhumans. У квітні він таємно відвідав Львів, а привезену з України паску Меган з дітьми скуштували вдома.

Ігри нескоренихпринц Гаррі

Останні матеріали

Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється