Присутність президента України Володимира Зеленського на саміті G7 "може змінити правила гри" - Макрон

Український лідер уже провів переговори з прем’єр-міністрами Індії Нарендрою Моді, Італії Джорджією Мелоні та Великої Британії Ріші Сунаком.

Присутність президента України Володимира Зеленського на саміті "Групи семи" (G7) "може змінити правила гри".

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон 20 травня під час зустрічі двох лідерів у Хіросімі, повідомляє "Радіо Собода".

Несподіваний приїзд Зеленського для зустрічі з союзниками-членами G7 і запрошеними країнами, такими як Бразилія та Індія, є "унікальною можливістю обговорити свою ситуацію, передати своє повідомлення та поділитися своєю точкою зору", сказав Макрон.

"Я вірю, що це може змінити правила гри", – сказав французький лідер.

Одразу після прибуття до Хіросіми Зеленський розпочав серію зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно з Індією.

Український лідер уже провів переговори з прем’єр-міністрами Індії Нарендрою Моді, Італії Джорджією Мелоні та Великої Британії Ріші Сунаком. З останніми двома Зеленський зустрічався на початку цього місяця під час туру європейськими країнами, щоб здобути збройну підтримку планованого наступу. У своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив, що подякував Сунаку за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів.