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ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки в Україні

The Western Union Company - американська компанія, що спеціалізується на наданні послуг грошового посередництва
ПриватБанк першим в Україні в партнерстві з Western Union, одним зі світових лідерів у галузі платіжних послуг, запускає новий сервіс "Готівка на рахунок" – перекази коштів на банківські рахунки в Україні.
ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки в Україні

Сервіс дозволить отримувати міжнародні грошові перекази без візиту в банк або використання дистанційних каналів самообслуговування – безпосередньо на банківську картку, випущену будь-яким українським банком, або банківський рахунок, відкритий в Україні, передає "Економічна правда".

Тепер відправники переказів з будь-якої точки світу можуть надсилати грошові перекази Western Union безпосередньо на поточний рахунок одержувача в українському банку у форматі IBAN або на його картку, випущену будь-яким банком – партнером Western Union на території України.

"Запуск в Україні принципово нового для багатьох країн світу сервісу переказу грошей є результатом партнерства з Western Union, однією з найбільш інноваційних світових систем грошових переказів, – говорить керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. – Завдяки використанню передових технологій ми зробили для українців отримання міжнародних переказів простим і комфортним, без додаткових зусиль з боку одержувача, що дозволяє ПриватБанку залишатися національним лідером цього ринку".

Як відзначили в банку, сьогодні сервіс грошових переказів "Готівка на рахунок" працює в Україні в тестовому режимі, а з початку січня 2020 року можливість отримати гроші з-за кордону через Western Union безпосередньо на картку чи рахунок буде доступна всім українцям.

Нагадаємо, що у ПриватБанку повідомили, що почали обслуговування платіжних карток китайської платіжної системи UnionPay. Їх тепер можуть приймати банкомати та термінали ПриватБанку.

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13 12 2019 16:00
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