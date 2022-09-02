"ПриватБанк" очолив список найприбутковіших українських банків за підсумками 2021 р.

Державний "ПриватБанк" очолив рейтинг найприбутковіших українських банків за підсумками 2021 року, задекларувавши 35,05 млрд грн чистого прибутку, тоді як "Правекс Банк" минулого року зафіксував найбільші збитки – 266,249 млн грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Національного банку України (НБУ), другу позицію у списку найбільш прибуткових банків посів Райффайзен банк Аваль (4,858 млрд грн), третю - ПУМБ (4,188 млрд грн). На четвертій позиції за підсумками 2021 року перебуває "дочка" російського Сбербанку МР Банк (3,897 млрд грн), на п'ятій - Укргазбанк (3,82 млрд грн).

За даними центробанку, за збитком друге місце посів банк "Юнекс Банк" (50,355 млн грн), третє - "БТА Банк" (32,085 млн грн), четверте - "Український банк реконструкції та розвитку" (27,928 млн грн) та п'яте - "Альпарі Банк" (6,12 млн грн).

Прибутковими у цей період були 66 із 71 працюючого в Україні банку.

Згідно зі статистикою Нацбанку, за розміром загальних активів перше місце в рейтингу за підсумками 2021 року зберіг "ПриватБанк" (582,851 млрд грн), друге - "Ощадбанк" (249,938 млрд грн), третє - "Укрексімбанк" (210,029 млрд грн), четверте - "Укргазбанк" (130,817 млрд грн) і п'яте - "Райффайзен банк Аваль" (133,651 млрд грн).