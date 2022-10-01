"ПриватБанк" попередив про нову шахрайську схему із 1000 гривень
Про це повідомила прес-служба банку, зазначає "Економічна правда".
"За інформацією банку, наразі деяким клієнтам надходять особисті повідомлення начебто від імені банку, в яких зазначено текст на кшталт: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам".
"Надалі, після переходу за посиланням, клієнти вводять персональні дані від свого акаунту Приват24 на шахрайському фішинговому сайті, після чого шахраю отримують можливість списувати гроші з рахунків", - заявили у фінустанові.
У банку рекомендують клієнтам "в жодному разі не реагувати на сумнівні СМС-повідомлення подарунки, ініційовані шахраями задля крадіжки логінів та паролів від Приват24".
"ПриватБанк не розповсюджував таких СМС, чи повідомленнь у мессенджерах.
Наполегливо рекомендуємо при отриманні подібних СМС-повідомлень не переходити за посиланням, яке вказано у повідомленні, та якомога швидше звертатися до гарячої лінії ПриватБанку за додатковими роз'ясненнями", - додали у прес-службі.
Фото: Економічна правда
Нагадаємо, що шахраї намагаються виманити в українців номери банківських карток та інші дані
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