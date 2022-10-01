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"ПриватБанк" попередив про нову шахрайську схему із 1000 гривень

У банку рекомендують клієнтам "в жодному разі не реагувати на сумнівні СМС-повідомлення подарунки, ініційовані шахраями задля крадіжки логінів та паролів від Приват24"
Державний "ПриватБанк" попередив про нову шахрайську схему про "1000 гривень".
"ПриватБанк" попередив про нову шахрайську схему із 1000 гривень Фото: з вільних джерел

Про це повідомила прес-служба банку, зазначає "Економічна правда".

"За інформацією банку, наразі деяким клієнтам надходять особисті повідомлення начебто від імені банку, в яких зазначено текст на кшталт: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам".

"Надалі, після переходу за посиланням, клієнти вводять персональні дані від свого акаунту Приват24 на шахрайському фішинговому сайті, після чого шахраю отримують можливість списувати гроші з рахунків", - заявили у фінустанові.

У банку рекомендують клієнтам  "в жодному разі не реагувати на сумнівні СМС-повідомлення подарунки, ініційовані шахраями задля крадіжки логінів та паролів від Приват24".

"ПриватБанк не розповсюджував таких СМС, чи повідомленнь у мессенджерах.

Наполегливо рекомендуємо при отриманні подібних СМС-повідомлень не переходити за посиланням, яке вказано у повідомленні, та якомога швидше звертатися до гарячої лінії ПриватБанку за додатковими роз'ясненнями", - додали у прес-службі.

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що шахраї намагаються виманити в українців номери банківських карток та інші дані

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10 01 2022 14:19
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