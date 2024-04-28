Приватна британська фірма купила радянську артилерію Саддама Хусейна і відправила в Україну– ЗМІ

122-мм гаубиці "Гвоздика" і 152-мм гаубиці "Акація" тепер доставляють в Україну через Балтійське море.

Приватна фірма Tanks-a-lot, що базується у Великій Британії, скористалася можливістю придбати старі радянські гаубиці, які колись служили частиною арсеналу колишнього диктатора Іраку Саддама Хусейна.

Про це пише сайт bneIntelliNews, посилаючись на повідомлення австрійських і латвійських джерел, ця зброя тепер доставляється в Україну через Балтійське море.

Зазначається, що в мережі з'явилися фотографії, що показують 122-мм гаубиці "Гвоздика" і 152-мм гаубиці "Акація", і їхній пустельний камуфляж явно видає їхнє походження. bneIntelliNews зазначає, що хоча існує певна невизначеність щодо деталей транзиту, зокрема, як зброя опинилася в Латвії, і її точне походження залишається незрозумілим, проте одне цілком зрозуміло: їхній кінцевий пункт призначення - Україна.

Видання зазначає, що ці гаубиці відіграли визначну роль під час ірано-іракської війни в 1980-х роках. Після падіння режиму Саддама вони потрапили до рук коаліційних сил США і Великої Британії. Зброю передбачалося знешкодити і знищити, але ефективного рішення не було знайдено. Замість цього вони повернулися в Європу.

"Тепер, у заплутаній історії реінкарнації, ці гаубиці "Гвоздика" і "Акація" везуть в Україну, щоб продовжити боротьбу з самим виробником зброї", - пише bneIntelliNews.

Як уточнює видання, у 1970-х і 1980-х роках Ірак зібрав значну колекцію цих гаубиць у рамках свого проєкту військової експансії. Згідно з деякими джерелами, кількість цієї техніки може становити кілька сотень.