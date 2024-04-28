Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Приватна британська фірма купила радянську артилерію Саддама Хусейна і відправила в Україну– ЗМІ

28 квітня 2024, 18:53
Приватна британська фірма купила радянську артилерію Саддама Хусейна і відправила в Україну– ЗМІ
гаубиці CAESAR
122-мм гаубиці "Гвоздика" і 152-мм гаубиці "Акація" тепер доставляють в Україну через Балтійське море.

Приватна фірма Tanks-a-lot, що базується у Великій Британії, скористалася можливістю придбати старі радянські гаубиці, які колись служили частиною арсеналу колишнього диктатора Іраку Саддама Хусейна. 

Про це пише сайт bneIntelliNews, посилаючись на повідомлення австрійських і латвійських джерел, ця зброя тепер доставляється в Україну через Балтійське море.

Зазначається, що в мережі з'явилися фотографії, що показують 122-мм гаубиці "Гвоздика" і 152-мм гаубиці "Акація", і їхній пустельний камуфляж явно видає їхнє походження. bneIntelliNews зазначає, що хоча існує певна невизначеність щодо деталей транзиту, зокрема, як зброя опинилася в Латвії, і її точне походження залишається незрозумілим, проте одне цілком зрозуміло: їхній кінцевий пункт призначення - Україна.

Видання зазначає, що ці гаубиці відіграли визначну роль під час ірано-іракської війни в 1980-х роках. Після падіння режиму Саддама вони потрапили до рук коаліційних сил США і Великої Британії. Зброю передбачалося знешкодити і знищити, але ефективного рішення не було знайдено. Замість цього вони повернулися в Європу.

"Тепер, у заплутаній історії реінкарнації, ці гаубиці "Гвоздика" і "Акація" везуть в Україну, щоб продовжити боротьбу з самим виробником зброї", - пише bneIntelliNews.

Як уточнює видання,  у 1970-х і 1980-х роках Ірак зібрав значну колекцію цих гаубиць у рамках свого проєкту військової експансії. Згідно з деякими джерелами, кількість цієї техніки може становити кілька сотень.

Велика Британіявійна в Україніросія окупантигаубиці

Останні матеріали

Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Політика
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 28 квітня 2024, 11:45
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2024, 11:17
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 15:37
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Політика
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 11:27
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Політика
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 15:29
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Політика
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 12:35
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Політика
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 00:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється