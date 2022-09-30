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Приватні перекази з гривневих карток на закордонні стануть не можливими через заборону НБУ

Національний банк України повідомив, що з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків.
Приватні перекази з гривневих карток на закордонні стануть не можливими через заборону НБУ Фото: 5.ua
Прор це повідомляє УНН.
 
"З 5 жовтня повертається заборона на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків", - повідомили у НБУ.
 
Що й надалі дозволено:
 
  • переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта;
  • здійснювати Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту у 100 тис. грн (в еквіваленті);
  • переказувати кошти за кордон для оплати навчання, лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю громадян, а також для сплати аліментів.
 
У НБУ зауважили, що дозвіл на проведення операцій, які зараз забороняються, був відновлений у квітні 2022-го, й українці отримали можливість підтримати своїх близьких, які вимушені були переїхати в інші країни через повномасштабну війну, під час найважчого періоду. Але наразі використання цього, вказують у НБУ, для цих цілей зменшилося. Водночас зростають ризики використання інструменту для "обходу обмежень на купівлю валюти". І це загрожує вичерпанням міжнародних резервів, вказали у Нацбанку.
 
Також у НБУ повідомили й про інші нововведення:
 
  • З 50 тис. до 100 тис. грн (в еквіваленті) збільшено щомісячний ліміт для купівлі громадянами безготівкової валюти з подальшим розміщенням під депозит від трьох місяців.
  • Спрощено валютний нагляд при ввезенні гуманітарної допомоги в Україну.
  • Бізнес отримав можливість переказувати кошти на рахунки їхніх підрозділів та філій за кордоном.
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30 09 2022 16:37
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