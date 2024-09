Призначення російського посла в москві викликає суперечки між урядом і президентом Чорногорії

Конфлікт між колишніми політичними союзниками в Чорногорії ускладнив зусилля країни, спрямовані на вступ до ЄС та стримування проросійського впливу.

Уряд Чорногорії, який обрали минулого року, пообіцяв прискорити віддалення країни від російського впливу й тяжіти до Європейського союзу, але нещодавно він призначив своїм послом у москві громадянина росії. Це викликало сварку між урядом і окремо обраним президентом Яковом Мілатовичем, який був шокований ідеєю, що росіянин, подвійний громадянин Чорногорії, який активно підтримує кремль, представлятиме країну в москві.

Про це пише The New York Times.

Вирішивши, що кандидат на посаду в москві не відповідає зобов'язанням Чорногорії як члена НАТО, які включають підтримку українських військових, він попросив уряд знайти іншого кандидата. Цей конфлікт підкреслив зростаючий розрив між Мілатовичем і урядом прем'єр-міністра Мілойко Спаїча, який затьмарює зусилля Чорногорії приєднатися до Європейського Союзу й обмежити вплив проросійських політичних сил.

Коли виборці обрали Мілатовича, а потім віддали більшість голосів на виборах до законодавчого органу його союзникам із партії Europe Now, очолюваної Спаїчем, ці двоє були твердо об'єднані цілями вступу до Європи, викорінення корупції та злочинності.

"Сьогодні Мілатович дистанціювався від політики партії Europe Now. Він звинувачує коаліційний уряд на чолі зі Спаїчем, який залежить від підтримки дружніх до Кремля законодавців, у тому, що він ставить інтереси росії та Сербії вище за зміцнення зв'язків Чорногорії з Європою", — керівник бюро газети The New York Times пише Хіггінс.

Союзники Спаїча звинуватили Мілатовича в підриві обраного уряду. Цей розкол підкреслює складність побудови стабільної демократії західного зразка в цій балканській країні.