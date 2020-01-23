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Призов до армії з 18 років буде, але не для всіх - Загороднюк пояснив деталі

"По-перше, основа нашої армії — це професійні військовослужбовці"
Згідно з указом Президента, юнаки, які мають бажання вступати до лав ЗСУ з 18 років, отримали таку можливість. Водночас обов'язковий призов до армії залишається, як і раніше, з 20 років.
Призов до армії з 18 років буде, але не для всіх - Загороднюк пояснив деталі Фото: з відкритих джерел

Про це поінформував міністр оборони України Андрій Загороднюк у програмі «Сніданок з 1+1», повідомляє пресслужба Міноборони,передає УКРІНФОРМ.

“По-перше, основа нашої армії — це професійні військовослужбовці. Це прописано у всіх наших документах і програмах, так воно має залишатися, і ми маємо реалізувати це завдання. Хотів би прояснити питання про «призов з 18 років». Це прописано в Законі, але останні роки у нас було з 20-ти, це врегульовувалося відповідними указами Президента. Ми мали ситуацію, коли юнаки хотіли вступити до лав Збройних Сил, піти на строкову службу. Але ми не могли їх прийняти, тому що можна було брати тільки з 20 років. Ми зробили так, щоб ця можливість зараз була, але лише для тих, хто хоче цього добровільно. З 20-ти років — це буде обов’язково, з 18-ти,19-ти — добровільно”, — цитує міністра оборони пресслужба.

Загороднюк також заявив, що категорично не сприймає ситуацію, коли відбуваються насильницькі приводи, ловлять на вулицях, дискотеках, у чергах абітурієнтів і так далі. “Є чітко виписаний порядок, постанова Кабміну і Закону, яким чином має відбуватися повідомлення призовника. Є адміністративна і кримінальна відповідальність за ухилення від строкової служби і вона залишається. Людина має прийти самостійно, але якщо вона не приходить або ухиляється — за це настає відповідальність”, - зазначив він.

Міністр нагадав, що строковики, як і раніше, не залучатимуться до служби в район проведення операції Об’єднаних сил.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 16 грудня підписав указ про звільнення в запас та призов на строкову військову службу у 2020 році.

Документом, зокрема, встановлено, що призову на строкову військову службу підлягають придатні за станом здоров’я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Згідно із 1 ч. ст.15 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

З 2015 до 2019 року п’ятий Президент України Петро Порошенко видавав укази, відповідно до яких призову на строкову військову службу підлягали придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав указ Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів у 2020 році. Документ передбачає, що у 2020 році призивати до армії почнуть чоловіків віком від 18 до 27 років.

 
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23 01 2020 12:40
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