Президент Казахстану під час візиту до москви вимагав від путіна припинити вербувати казахів на війну

Токаєв нагадав путіну, що у Казахстані найманство є злочином.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі з диктатором владіміром путіним під час зустрічі 9 травня у москві вимагав припинити вербування громадян Казахстану на війну до України.

Про це інформує видання The KREMLIN RU.

"Президент Казахстану Токаєв кілька разів просив припинити вербування громадян Казахстану для участі у бойових діях в Україні", - йдеться у повідомленні.

Токаєв нагадав путіну, що у Казахстані найманство є злочином, і росія має припинити вербування казахстанських громадян до російської армії та проксі-армії.