Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Психотропні та нарковмісні препарати під виглядом гумдопомоги намагалися ввезти в Україну зі Словаччини

Знайшли близько 640 одиниць медпрепаратів на загальну суму майже 19 тис.грн.
Психотропні та нарковмісні препарати під виглядом гумдопомоги намагався ввезти в Україну зі Словаччини українець
Психотропні та нарковмісні препарати під виглядом гумдопомоги намагалися ввезти в Україну зі Словаччини Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Під час огляду вантажівки, яка до пункту пропуску "Ужгород" прибула в суботу зі Словаччини, українські прикордонники виявили велику кількість медпрепаратів, обмежених для переміщення через кордон, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з пред'явленими товаросупровідними документами, водій - громадянин України, з Німеччини в Івано-Франківськ мав доставити гуманітарну допомогу. Однак під час прикордонно-митного контролю правоохоронці помітили серед вантажу коробки з ліками. Виявилося, що серед них переміщували велику кількість нарковмісних і психотропних медпрепаратів", - йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України.

У відомстві зазначили, що загалом у вантажівці знайшли близько 640 одиниць медпрепаратів на загальну суму майже 19 тис.грн.

У встановленому законодавством порядку товар вилучили співробітники митниці.

Читайте також: П’яний українець у шльопанцях намагався потрапити в Росію в обхід пунктів пропуску

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2020 16:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.