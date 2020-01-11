Психотропні та нарковмісні препарати під виглядом гумдопомоги намагалися ввезти в Україну зі Словаччини

Знайшли близько 640 одиниць медпрепаратів на загальну суму майже 19 тис.грн.

Психотропні та нарковмісні препарати під виглядом гумдопомоги намагався ввезти в Україну зі Словаччини українець

Під час огляду вантажівки, яка до пункту пропуску "Ужгород" прибула в суботу зі Словаччини, українські прикордонники виявили велику кількість медпрепаратів, обмежених для переміщення через кордон, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з пред'явленими товаросупровідними документами, водій - громадянин України, з Німеччини в Івано-Франківськ мав доставити гуманітарну допомогу. Однак під час прикордонно-митного контролю правоохоронці помітили серед вантажу коробки з ліками. Виявилося, що серед них переміщували велику кількість нарковмісних і психотропних медпрепаратів", - йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України.

У відомстві зазначили, що загалом у вантажівці знайшли близько 640 одиниць медпрепаратів на загальну суму майже 19 тис.грн.

У встановленому законодавством порядку товар вилучили співробітники митниці.

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