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ПЦУ перейде на святкування Різдва 25 грудня, коли будуть готові віряни - митрополит Епіфаній

"Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", - розповів митрополит Епіфаній
Mитрополит Епіфаній уточнив, що неможливо передбачити, коли саме може відбутися такий перехід, через 5, 10 або 20 років
ПЦУ перейде на святкування Різдва 25 грудня, коли будуть готові віряни - митрополит Епіфаній Фото: Shutterstock

Святкування Різдва 25 грудня в Україні стане можливим після того, як для такого рішення "дозріє" церква і віряни, заявив глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол... Ми не можемо говорити про два Різдва. На державному рівні дехто може святкувати. У нас є римо-католики, які святкують 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду. Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", - розповів митрополит Епіфаній в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Він зазначив, що рух до переходу має зародитися в середовищі вірян.

"Я вже неодноразово говорив, що це питання часу. Воно відбудеться, але коли до цього підійде свідомо український народ, православні віряни і не тільки православні, інші християни, бо все це взаємопов’язано між собою. Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід", - пояснив він.

При цьому митрополит Епіфаній уточнив, що неможливо передбачити, коли саме може відбутися такий перехід, через 5, 10 або 20 років.

"Потрібно займатися просвітницькою роботою. Бо ми бачимо, що в інших помісних православних церквах, наприклад, Елладська церква, Румунська церква, які свого часу перейшли на новий календар, все ж таки у них є певне розділення - залишилися ті, яких називають "старостильниками", тобто вони святкують за старим стилем. Ми не маємо права допустити розділення", - наголосив він.

Українські православні віряни, а також Українська греко-Католицька Церква святкуватимуть Різдво 7 січня, за юліанським календарем. Римо-Католицька Церква, більшість протестантських церков, а також багато православних Церков світу святкують 25 грудня відповідно до сучасного григоріанського календаря.

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19 12 2020 16:18
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