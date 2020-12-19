ПЦУ перейде на святкування Різдва 25 грудня, коли будуть готові віряни - митрополит Епіфаній

"Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", - розповів митрополит Епіфаній

Mитрополит Епіфаній уточнив, що неможливо передбачити, коли саме може відбутися такий перехід, через 5, 10 або 20 років

Святкування Різдва 25 грудня в Україні стане можливим після того, як для такого рішення "дозріє" церква і віряни, заявив глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол... Ми не можемо говорити про два Різдва. На державному рівні дехто може святкувати. У нас є римо-католики, які святкують 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду. Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", - розповів митрополит Епіфаній в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Він зазначив, що рух до переходу має зародитися в середовищі вірян.

"Я вже неодноразово говорив, що це питання часу. Воно відбудеться, але коли до цього підійде свідомо український народ, православні віряни і не тільки православні, інші християни, бо все це взаємопов’язано між собою. Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід", - пояснив він.

При цьому митрополит Епіфаній уточнив, що неможливо передбачити, коли саме може відбутися такий перехід, через 5, 10 або 20 років.

"Потрібно займатися просвітницькою роботою. Бо ми бачимо, що в інших помісних православних церквах, наприклад, Елладська церква, Румунська церква, які свого часу перейшли на новий календар, все ж таки у них є певне розділення - залишилися ті, яких називають "старостильниками", тобто вони святкують за старим стилем. Ми не маємо права допустити розділення", - наголосив він.

Українські православні віряни, а також Українська греко-Католицька Церква святкуватимуть Різдво 7 січня, за юліанським календарем. Римо-Католицька Церква, більшість протестантських церков, а також багато православних Церков світу святкують 25 грудня відповідно до сучасного григоріанського календаря.

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