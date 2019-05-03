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ПЦУ закликала оцінювати кандидатів у президенти "не за обіцянками, а за плодами справ"

Православна церква попросила не продавати свій голос
Священний синод Православної церкви України звернувся до віруючих у зв'язку з прийдешніми виборами президента України. Заява містить заклик оцінювати кандидатів "не за обіцянками, а за плодами їхніх справ".
ПЦУ закликала оцінювати кандидатів у президенти "не за обіцянками, а за плодами справ" Фото: ПЦУ

Це формулювання дуже схоже на передвиборне гасло Петра Порошенка "Реальні справи, а не брехливі обіцянки", повідомляє LВ.ua.

Православна церква закликала українців не продавати свій голос ні за гроші, ні за обіцянки.

"Ми закликаємо вас використати час, який лишився до дня голосування, для ознайомлення з кандидатами та їхніми програмами, щоб у день голосування, 31 березня, помолившись, прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний, усвідомлений вибір", - йдеться у зверненні Синоду ПЦУ.

Архієреї ПЦУ нагадали про те, що президент, за законом, є верховним головнокомандувачем і від майбутнього вибору залежить "наближення перемоги над агресором" і "досягнення не капітуляції, а реального миру".

"Наше спільне завдання – зберегти державність, незалежність і єдність України. Тож оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ, здатністю впоратися із поставленими перед Главою держави завданнями", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що у Будинку митрополита на території Національного заповідника "Софія Київська" пройшло засідання Священного Синоду Православної церкви України.

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05 03 2019 17:58
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