путін і далі використовує ядерну риторику, аби Захід зменшив допомогу Україні – ISW

Щороку російський глава проводить схожі ядерні навчання.

Президент рф Володимир путін вкотре спробував використати ядерну риторику проти Заходу.

Його головна мета - це вплинути на рішення західних лідерів щодо допомоги Києву.

Про це повідомляє Інституту вивчення війни в своєму щоденному звіті.

Аналітики зазначають, що вчора, 29 жовтня путін взяв участь у відеоконференції у російських військових навчаннях і в рамках цих навчань стратегічні сили запустили:

міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування "Ярс";

балістичні ракети підводного базування "Синева" та "Булава";

крилаті ракети повітряного базування;

Під час заходу путін заявив, що ядерна тріада рф продовжує гарантувати суверенітет та безпеку росії, допомагаючи підтримувати глобальний баланс сил.

"ISW продовжує вважати, що путін та інші високопосадовці намагаються використовувати ядерну риторику та регулярні військові навчання як форму рефлексивного контролю у спробі змусити західних осіб, які приймають рішення, стримати себе і стримати свою підтримку України", - резюмували в інституті.

Також він наголосив на необхідності росії мати сучасні сили стримування з урахуванням "зростаючої геополітичної напруженості" і "появи нових загроз".

Крім того, російський диктатор додав, що ракетні війська стратегічного призначення отримують нові, невказані стаціонарні та мобільні ракетні системи, які нібито мають підвищену точність, скорочений час запуску та збільшені можливості.

Росія і раніше проводила аналогічні навчання з ядерного стримування з використанням тих самих ракетних систем у жовтні 2022 і 2023 років.

Тому на думку ISW, путін знову спробував використати щорічні російські навчання з ядерного стримування для подальших шаблонних інформаційних операцій із брязкання ядерною зброєю, які мають на меті вплинути на прийняття західних рішень.

Вчора ми повідомляли, що путін заявив про сучасні російські ядерні сили.