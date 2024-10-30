Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін і далі використовує ядерну риторику, аби Захід зменшив допомогу Україні – ISW

30 жовтня 2024, 10:35
путін і далі використовує ядерну риторику, аби Захід зменшив допомогу Україні – ISW
Фото: REUTERS
Щороку російський глава проводить схожі ядерні навчання.

Президент рф Володимир путін вкотре спробував використати ядерну риторику проти Заходу. 

Його головна мета - це вплинути на рішення західних лідерів щодо допомоги Києву.

Про це повідомляє  Інституту вивчення війни в своєму щоденному звіті. 

Аналітики зазначають, що вчора, 29 жовтня путін взяв участь у відеоконференції у російських військових навчаннях і в рамках цих навчань стратегічні сили запустили:

  • міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування "Ярс";

  • балістичні ракети підводного базування "Синева" та "Булава";

  • крилаті ракети повітряного базування;

Під час заходу путін заявив, що ядерна тріада рф продовжує гарантувати суверенітет та безпеку росії, допомагаючи підтримувати глобальний баланс сил.

"ISW продовжує вважати, що путін та інші високопосадовці намагаються використовувати ядерну риторику та регулярні військові навчання як форму рефлексивного контролю у спробі змусити західних осіб, які приймають рішення, стримати себе і стримати свою підтримку України", - резюмували в інституті.

Також він наголосив на необхідності росії мати сучасні сили стримування з урахуванням "зростаючої геополітичної напруженості" і "появи нових загроз".

Крім того, російський диктатор додав, що ракетні війська стратегічного призначення отримують нові, невказані стаціонарні та мобільні ракетні системи, які нібито мають підвищену точність, скорочений час запуску та збільшені можливості.

Росія і раніше проводила аналогічні навчання з ядерного стримування з використанням тих самих ракетних систем у жовтні 2022 і 2023 років.

Тому на думку ISW, путін знову спробував використати щорічні російські навчання з ядерного стримування для подальших шаблонних інформаційних операцій із брязкання ядерною зброєю, які мають на меті вплинути на прийняття західних рішень.

Вчора ми повідомляли, що путін заявив про сучасні російські ядерні сили.

 

РосіяВолодимир Путінядерна зброя

Останні матеріали

Ядерний вибір і зимова кампанія путіна. Тактика українців на цьому етапі – максимум втрат росіян в обмін на територію – Ендрю Таннер
Політика
Ядерний вибір і зимова кампанія путіна. Тактика українців на цьому етапі – максимум втрат росіян в обмін на територію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 02:34
Замість рішучих дій Шольц п'є каву з Байденом. Європейську безпеку не можна шукати в минулому – Фрідріх Мерц
Політика
Замість рішучих дій Шольц п'є каву з Байденом. Європейську безпеку не можна шукати в минулому – Фрідріх Мерц
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 16:29
Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council
Політика
Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 13:08
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 09:36
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Політика
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 16:37
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Політика
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 12:48
У Курській області 95-бригада перемолола
Політика
У Курській області 95-бригада перемолола "контрнаступи" росіян. І це всі хороші новини з фронту – Том Купер
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 01:20
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Політика
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 16:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється