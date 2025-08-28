путін і Кім Чен Ин відвідають військовий парад у Китаї разом із Сі Цзіньпіном

Загалом Китай відвідають понад два десятки іноземних лідерів, серед яких Лукашенко, Фіцо, президент Ірану та лідер хунти М'янми.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і російський диктатор владімір путін будуть серед більш ніж двох десятків іноземних лідерів, які відвідають великий військовий парад у Китаї наступного тижня, оголосило в четвер, 28 серпня, китайське Міністерство закордонних справ. Для путіна та Кіма це буде перша спільна публічна поява з лідером Китаю Сі Цзіньпіном — на знак колективної непокори Заходу.

Про це повідомляє Reuters.

Парад, який відбудеться 3 вересня на площі Тяньаньмень у Пекіні, є частиною урочистостей, присвячених 80-й річниці закінчення Другої світової війни після офіційної капітуляції Японії.

Серед 26 глав держав і урядів, які відвідають парад, не буде жодного західного лідера, за винятком проросійського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Зокрема, на параді в Китаї будуть білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко, президент Ірану Масуд Пезешкіан, президент Індонезії Прабово Субіанто, спікер Національної асамблеї Південної Кореї Ву Вон-Шік і президент Сербії Александр Вучич, а також глава хунти М'янми Мін Аун Хлайн який виконує обов'язки президента країни після того, як у 2021 році військовий переворот повалив обраний уряд і занурив країну в руйнівну громадянську війну.

Організацію Об'єднаних Націй представлятиме заступник генерального секретаря Лі Цзюньхуа, який раніше обіймав різні посади в китайському Міністерстві закордонних справ.

На тлі зростання своєї військової сили Китай під час параду продемонструє солідарність не тільки з країнами Південної півкулі, але й з росією та Північною Кореєю, які перебувають під західними санкціями.

рф, яку Пекін вважає стратегічним партнером, опинилася під санкціями за війну проти України, російська економіка перебуває на межі рецесії. путін, ордер на арешт якого за воєнні злочини видав Міжнародний кримінальний суд, востаннє відвідував Китай у 2024 році.

Китай став ключовою опорою для росії на тлі війни проти України й тиску з боку Заходу: Пекін та москва розширили економічну співпрацю та дипломатичні контакти, а стратегічне партнерство двох країн лише зміцнилося. Китай постачає росії запчастини, обладнання, сировину, необхідні для роботи російського ВПК, надає порти для логістики, при цьому публічно намагається створювати видимість нейтралітету.

Північна Корея, офіційний союзник Китаю, з 2006 року перебуває під санкціями Ради Безпеки ООН за розробку ядерної зброї та балістичних ракет. Кім востаннє відвідував Китай у січні 2019 року.

Для Кіма це буде, ймовірно, найбільша багатостороння дипломатична подія, в якій він брав участь. Північнокорейські ЗМІ не надали додаткових деталей, зокрема щодо тривалості перебування Кіма в Китаї та того, чи відбудеться під час візиту офіційна зустріч з Сі, путіним або іншими лідерами.

Якщо візит Кіма відбудеться, це буде його перша поїздка до Китаю з 2019 року. З моменту успадкування влади після смерті свого батька в грудні 2011 року Кім проводив саміти з Сі, путіним, президентом США Дональдом Трампом та колишнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном — все це були двосторонні зустрічі, і північнокорейський лідер не брав участі в жодних багатосторонніх самітах або заходах за участю іноземних лідерів.

Китай протягом тривалого часу був найбільшим торговельним партнером Північної Кореї та основним постачальником допомоги країні, але останніми роками відносини Пекіна та Пхеньяна “викликають запитання”. Північна Корея зосередилася на розширенні співпраці з росією, відправляючи військових та боєприпаси для підтримки війни рф проти України. Але багато спостерігачів вважають, що КНДР, імовірно, зробить кроки для поліпшення відносин з Китаєм.

На ретельно підготовленому параді, який стане одним з найбільших в Китаї за останні роки, буде продемонстровано новітнє озброєння, зокрема, винищувачі, системи протиракетної оборони та гіперзвукова зброя.

В урочистостях візьмуть участь понад десять тисяч військовослужбовців і сотні одиниць сучасного озброєння, парад продемонструє зростання військової сили Китаю в межах амбітної програми Сі з модернізації Народно-визвольної армії.