Путін і Лукашенко вирішили продовжити навчання після "Союзної рішучості-2022" У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь і Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити

Президент Росії Володимир Путін і лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко домовилися продовжити навчання після завершення "Союзної рішучості-2022". Зокрема, продовжиться перевірка сил реагування Союзної держави.

Олександр Лукашенко, Володимир Путін. Фото: business.ua

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram білоруського Міністерства оборони. "У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь і Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити", - заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. За його словами, в ході перевірки мають намір ретельніше опрацювати етапи оборони. Нагадавши, навчання "Союзна рішучість-2022" почалися 10 лютого і частково проходили поблизу українських кордонів. Вони завершилися сьогодні, 20 лютого. Олександр Лукашенко заявляв, що російські військові залишать завезені в Білорусь боєприпаси. Читайте також: Окупанти минулої доби 136 разів порушили "тишу", загинули двоє військових

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