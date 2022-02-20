ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Росії Володимир Путін і лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко домовилися продовжити навчання після завершення "Союзної рішучості-2022". Зокрема, продовжиться перевірка сил реагування Союзної держави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін і Лукашенко вирішили продовжити навчання після "Союзної рішучості-2022"
У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь і Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити
Олександр Лукашенко, Володимир Путін. Фото: business.ua
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram білоруського Міністерства оборони.
"У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь і Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити", - заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
За його словами, в ході перевірки мають намір ретельніше опрацювати етапи оборони.
Нагадавши, навчання "Союзна рішучість-2022" почалися 10 лютого і частково проходили поблизу українських кордонів. Вони завершилися сьогодні, 20 лютого.
Олександр Лукашенко заявляв, що російські військові залишать завезені в Білорусь боєприпаси.
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20 02 2022 13:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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