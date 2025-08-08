путін і Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні перед перемовинами зі США

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю, 8 серпня, провів телефонну розмову з путіним.

російський диктатор владімір путін поговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це сталося напередодні можливої зустрічі путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Видання The Guardian пише, що російський диктатор та китайський лідер обговорили ситуацію в Україні. За повідомленням Reuters, Сі Цзіньпін заявив, що Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам. Також він зазначив, що Пекін вітає продовження контактів між росією і США.

Нагадаємо, що перед цим путін і Сі Цзіньпін говорили 19 червня. Це сталося після саміту країн G7 у Канаді. Тоді нібито путін і Сі Цзіньпін обговорили підсумки саміту G7 і ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомляють ЗМІ, зустріч лідерів США і росії Дональда Трампа і владіміра путіна може відбутися вже на початку наступного тижня в Європі.