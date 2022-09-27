Путін може 30 вересня оголосити про анексію окупованих територій України - Британська розвідка

Британська розвідка стверджує, що під час виступу перед обома палатами російського парламенту у п’ятницю президент РФ може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Існує реальна можливість, що Путін використає свій виступ для офіційного оголошення про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації" - зазначає британська розвідка, нагадуючи, що "референдуми", які зараз проходять на цих територіях, мають завершитися 27 вересня.

"Російське керівництво майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення про анексію буде розглядатися як виправдання "спеціальної військової операції" та консолідує патріотичну підтримку конфлікту" - йдеться в огляді.

Однак, на думку британської розвідки, це прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою обізнаністю про нещодавні невдачі Росії на полі бою і значним занепокоєнням щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.