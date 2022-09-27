ПОЛІТИКА НОВИНИБританська розвідка стверджує, що під час виступу перед обома палатами російського парламенту у п’ятницю президент РФ може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін може 30 вересня оголосити про анексію окупованих територій України - Британська розвідка
Фото: reuters.com
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
"Існує реальна можливість, що Путін використає свій виступ для офіційного оголошення про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації" - зазначає британська розвідка, нагадуючи, що "референдуми", які зараз проходять на цих територіях, мають завершитися 27 вересня.
"Російське керівництво майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення про анексію буде розглядатися як виправдання "спеціальної військової операції" та консолідує патріотичну підтримку конфлікту" - йдеться в огляді.
Однак, на думку британської розвідки, це прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою обізнаністю про нещодавні невдачі Росії на полі бою і значним занепокоєнням щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.
Нагадаємо, що Лавров обіцяє застосувати ядерну зброю для "захисту" будь-якої анексованої території.
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