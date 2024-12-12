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ПОЛІТИКА

путін може загострити війну в Україні через невдачу в Сирії – The New York Times

12 грудня 2024, 17:26
путін може загострити війну в Україні через невдачу в Сирії – The New York Times
з вільних джерел
Експерти вважають, що перемога у війні стала стратегічною метою для путіна.

Президент рф владімір путін розглядає два можливих сценарії для України: посилення умов мирних переговорів або ескалацію війни через нові авіаудари.

Про це пише The New York Times, посилаючись на аналітиків і заяви політичних експертів.

Падіння режиму Башара Асада в Сирії стало принизливою поразкою для росії, яка довгий час була головним покровителем сирійського диктатора. Це продемонструвало межі військової могутності кремля. Однак для путіна ця невдача може бути лише тимчасовою на шляху до досягнення тріумфу в Україні.

Експерти вважають, що перемога у війні стала стратегічною метою для путіна, щоб захистити глобальний статус росії та компенсувати невдачі на інших фронтах. Політичний аналітик Олександр Баунов зазначив, що ставки для кремля в Україні настільки високі, що поразка для путіна просто неможлива.

У російському інформпросторі падіння режиму Асада викликало гнів та розчарування серед провоєнних коментаторів. Вони закликали до жорсткіших дій в Україні, включно з авіаударами та посиленням тиску на українське керівництво. Водночас аналітики сумніваються в ефективності таких дій, враховуючи виснаження російської армії.

Український уряд неодноразово заявляв, що не погодиться на мирну угоду, яка закріплює втрату територій або обмежує суверенітет країни. Однак кремль може спробувати використати ескалацію як засіб тиску для досягнення своїх цілей.

США також спостерігають за ситуацією. Анонімні джерела повідомляють, що росія може найближчим часом завдати нових ракетних ударів по Україні. Україна, зі свого боку, називає погрози путіна блефом і наголошує, що російська армія вже працює на межі своїх можливостей.

Експерти підсумовують, що війна в Україні залишається ключовим полем битви для кремля, і будь-які рішення путіна будуть спрямовані на демонстрацію сили, попри всі внутрішні і зовнішні виклики.

СиріяВладімір ПутінБашар Асадвійна в Україні

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