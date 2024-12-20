путін може збільшити кількість атак на Україну та посилити гібридну війну проти Заходу – The Guardian

російський генерал Ігор Кіріллов та його заступник були вбиті внаслідок підриву самоката з вибухівкою.

Вранці 17 грудня російський генерал Ігор Кіріллов та його заступник були вбиті внаслідок підриву самоката з вибухівкою. Служба безпеки України негайно взяла на себе відповідальність за напад, який є одним з найбільш зухвалих вбивств російського високопоставленого військового з початку війни, що триває вже майже три роки. кремль також поки що не вказав, як саме він відповість на вбивство свого генерала, зазначає Пьотр Сауер.

Про це повідомляє The Guardian.

"росія веде власну гібридну кампанію проти Заходу. Був зірваний замах на вбивство керівника німецької компанії-виробника зброї й спроби саботажу ключових підводних кабелів. Я думаю, що це буде продовжуватися і, ймовірно, ескалація після цього", — каже він.

На думку кореспондента, хоча були повідомлення про те, що жителі були налякані вибухом, цей інцидент, ймовірно, лише "посилить настрої в москві й росіяни вимагатимуть запустити більше ракет по Україні".

"російські офіційні особи використають цю атаку для подальшого виправдання своєї війни в Україні та відкинуть будь-які заклики до припинення вогню, що вони й так робили. Вони будуть використовувати це, щоб згуртувати націю навколо війни й наполягати на тому, що вони повинні продовжувати боротися за зміну режиму і висувати інші масові вимоги до України", — вважає Сауер.