Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін наказав своїй армії призупинити бойові дії, щоб пустити ЗМІ у Покровськ і Куп'янськ

30 жовтня 2025, 17:05
путін наказав своїй армії призупинити бойові дії, щоб пустити ЗМІ у Покровськ і Куп'янськ
Фото: REUTERS
Міноборони рф повідомило, що отримало відповідний наказ диктатора.
Російський диктатор путін нібито наказав своїм військовим пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських, в райони Покровська, Мирнограда і Куп'янська, де, за його версією, ЗСУ перебувають в оточенні.
 
Про це повідомило російське Міноборони.
 
"Міністерство оборони рф отримало наказ Верховного Головнокомандувача Російської Федерації забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, у т. ч. українських, при їх зверненні до командування ЗСУ, для відвідання районів блокування українських військ у Красноармійську (так росіяни називають Покровськ), Димитрові (Мирноград), Куп'янську", - йдеться у повідомленні російського відомства.
 
У Міноборони рф заявили, що російське командування буцімто для цього готове припинити бойові дії на кілька годин у цих районах.
 
"Російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у цих районах, а також забезпечити коридори безперешкодного в'їзду і виїзду груп представників іноземних ЗМІ, в тому числі українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військовослужбовців", - зазначили в МО рф.
війна в Україніросія окупантиВладімір Путін

Останні матеріали

Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється