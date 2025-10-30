путін наказав своїй армії призупинити бойові дії, щоб пустити ЗМІ у Покровськ і Куп'янськ

Міноборони рф повідомило, що отримало відповідний наказ диктатора.

Російський диктатор путін нібито наказав своїм військовим пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських, в райони Покровська, Мирнограда і Куп'янська, де, за його версією, ЗСУ перебувають в оточенні.

Про це повідомило російське Міноборони.

"Міністерство оборони рф отримало наказ Верховного Головнокомандувача Російської Федерації забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, у т. ч. українських, при їх зверненні до командування ЗСУ, для відвідання районів блокування українських військ у Красноармійську (так росіяни називають Покровськ), Димитрові (Мирноград), Куп'янську", - йдеться у повідомленні російського відомства.

У Міноборони рф заявили, що російське командування буцімто для цього готове припинити бойові дії на кілька годин у цих районах.

"Російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у цих районах, а також забезпечити коридори безперешкодного в'їзду і виїзду груп представників іноземних ЗМІ, в тому числі українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військовослужбовців", - зазначили в МО рф.