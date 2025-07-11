путін налаштований на довгу війну в Україні, а програш для нього неприпустимий – FT

путін і далі вважає, що його перевага на полі бою зростає.

Президент рф Володимир путін не готовий до гучних погроз президента США Дональда Трампа та планує продовжувати війну в Україні.

Про це пише Financial Times.

Наразі Трамп змушений замислитися над перспективою затяжного конфлікту і путін сповнений рішучості досягти своєї кінцевої мети - підпорядкувати Україну за будь-яку ціну, а українці зі свого боку демонструють непохитну рішучість протистояти рф.

"Двічі за останні два тижні в тривалих телефонних розмовах із Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном російський лідер ясно дав зрозуміти: будь-яке рішення має бути спрямоване на усунення того, що він називає "корінними причинами" конфлікту. На його думку, це означало б повернення кордонів НАТО до кордонів 1997 року і позбавлення України будь-якої форми суверенітету. Ось вам і дух компромісу", - пише видання.

Також путін вважає, що його перевага на полі бою зростає, але програш в цій війні для нього немислимий, аже він побудував економіку своєї країни і свою легітимність навколо неї.

Проте для України поразка означала б просто кінець України.

"Те, як російська влада захоплює захоплені нею території на Сході, методично знищуючи будь-які ознаки національної ідентичності та культурної спадщини, свідчить про глибину прихильності путіна до заперечення існування України як нації", - додають журналісти.

Проте українці можуть продовжувати боротися, попри на нищівні втрати і брак особового складу., а просування російських військ, незважаючи на всю їхню міць і військову економіку, було разюче повільним, а ЗСУ, як і раніше, здатні завдавати нищівних ударів по супротивнику.

Однак невизначеність стратегії Трампа щодо москви і Києва має підштовхнути Європу до подальшого озброєння України.

"Багато хто в Європі, заплутавшись у цій суперечці, підозрює, що Трамп може втратити інтерес до України і переключитись на більш близькі йому питання, як він це зробив із Північною Кореєю у свій перший термін. Тоді обов'язок європейців - допомогти Україні дати відсіч російському агресору самостійно. Поразка для них теж неприпустима", - підсумували у ЗМІ.