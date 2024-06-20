путін намагається створити альтернативу НАТО через нову коаліцію на основі історичних зв'язків з СРСР

Також він прагне представити Захід єдиним союзником України. Мовляв, решта світу підтримує росію.

В Інституті вивчення війни США вважають, що російський диктатор Владімір путін хоче створити коаліцію країн, які мають теплі історичні зв'язки з СРСР. Вона, ймовірно, повинна стати альтернативою НАТО.

В останньому звіті ISWсказано, що для цього напередодні свого візиту в Азію він опублікував у в'єтнамській державній газеті Nhân Dân та північнокорейській Rodong Sinmun матеріали, в яких використав ідентичні наративи.

Приміром, диктатор згадував про підтримку Радянським Союзом В'єтнаму під час війни там, назвавши її "героїчною боротьбою проти іноземних загарбників". Він зауважив, що виповнилося вже 30 років з дня підписання Договору про основні принципи дружніх відносин між росією та В'єтнамом, похвалив останнього за "незалежну зовнішню політику" та підтримку світового порядку. Те ж саме він писав у матеріалі для Північної Кореї.

"Президент рф заявив, що, як і Північна Корея, В'єтнам поділяє погляди росії на формування нової системи рівної та неподільної євразійської безпеки. Хоча В'єтнам, як і більшість Південно-Східної Азії, зазвичай не включається до політичних концепцій Євразії", — зазначили аналітики.

Ще одне завдання диктатора — створити ілюзію, нібито Україну підтримують лише держави Заходу, тоді як решта світу стоїть на стороні росії.

Нагадаємо, під час першого за 24 роки візиту до КНДР російський диктатор владімір путін підписав з Кім Чен Ином договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Угода передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників — крок, який змінює політику москви щодо Пхеньяна.