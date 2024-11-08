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путін намагається впливом на Трампа перезавантажити відносини рф і США на своїх умовах – ISW

08 листопада 2024, 09:27
путін намагається впливом на Трампа перезавантажити відносини рф і США на своїх умовах – ISW
Фото: REUTERS
російський диктатор висловила бажання відновити відносини з кремлем, допомогти покласти край українській кризі.

В Інституті вивчення війни пишуть, що глава росії Володимир путін хоче за президентства Дональда Трампа перезавантажити російсько-американські відносини на власних умовах.

Про це йдеться в звіті ISW.

"путін намагається впливати на зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на російських умовах", - пишуть аналітики інститутут. 

Вони додають, що путін виступив на 21-й щорічній зустрічі дискусійного клубу "Валдай" 7 листопада і виступив за перезавантаження російсько-американських відносин.

Російський президент натякнув, що президентська кампанія Трампа висловила "бажання відновити відносини з кремлем, допомогти покласти край українській кризі", а пізніше додав, що росія відкрита до "можливості відновлення відносин зі США".

Також путін спробував звинуватити США в підриві російсько-американських відносин. 

Він зазначив, що Сполучені Штати наклали санкції і обмеження на москву та вирішили підтримати Київ – без згадки про те, що ці заходи були відповіддю на незаконне і неспровоковане повномасштабне вторгнення рф в Україну.

В ISW додають, що з заяви путіна стає зрозуміло, що росія погодиться на перезавантаження російсько-американських відносин лише за умови, що Вашингтон скасує санкції і обмеження проти рф і припинять підтримувати Україну – фактично на умовах, які вигідні росії за рахунок інтересів США.

Щодо розмов з президентом рф, то Трамп, сказав, що він думає, ми поговоримо.

 

Володимир ПутінДональд Трамп

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