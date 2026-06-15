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путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії – Сибіга

15 червня 2026, 09:35
путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії – Сибіга
МЗС України
Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді рф.
Україна ініціює усі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар по Києво-Печерській Лаврі.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.  
 
"Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній з найбільших святинь християнства, путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки. І він програє цю війну. Від Орди у 13 столітті до нацистів та більшовиків у 20 столітті, святі місця Києва зазнавали численних варварських нападів. Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною",– написав Сибіга у Facebook.
 
Він зазначив, що МЗС  ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді.
 
"Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство", –- наголосив Сибіга. 
 
війна в Україніросія окупанти

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