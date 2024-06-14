путін назвав умови припинення бойових дій. Він вимагає від України вивести війська з чотирьох областей

Це, за його словами, закінчить війну, а не просто заморозить її.

російський диктатор владімір путін заявив, що переговори між москвою та Києвом про закінчення війни можливі лише в тому випадку, якщо ЗСУ вийдуть з території чотирьох областей України, частини яких окупувала рф. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Також президент рф вимагає, аби Україна відмовилася від вступу в НАТО, інформує "Медуза". За його словами, окупанти припинять вогонь, як тільки Київ виконає ці "вимоги".

"Щойно в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів зі вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно", — сказав диктатор.

Він додав, що за таких умов йтиметься не про тимчасове перемир'я, а про закінчення війни.