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ПОЛІТИКА

путін назвав умови припинення бойових дій. Він вимагає від України вивести війська з чотирьох областей

14 червня 2024, 15:17
путін назвав умови припинення бойових дій. Він вимагає від України вивести війська з чотирьох областей
з вільних джерел
Це, за його словами, закінчить війну, а не просто заморозить її.

російський диктатор владімір путін заявив, що переговори між москвою та Києвом про закінчення війни можливі лише в тому випадку, якщо ЗСУ вийдуть з території чотирьох областей України, частини яких окупувала рф. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. 

Також президент рф вимагає, аби Україна відмовилася від вступу в НАТО, інформує "Медуза". За його словами, окупанти припинять вогонь, як тільки Київ виконає ці "вимоги". 

"Щойно в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів зі вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно", — сказав диктатор. 

Він додав, що за таких умов йтиметься не про тимчасове перемир'я, а про закінчення війни. 

війнаВладімір Путін

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