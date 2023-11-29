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путін не піде на мир до виборів президента США, які відбудуться у 2024 році – Reuters

29 листопада 2023, 08:59
путін не піде на мир до виборів президента США, які відбудуться у 2024 році – Reuters
Фото: з вільного доступу
Вибори у США мають відбутися в листопаді 2024 року.

російський диктатор владімір путін не піде на мир в Україні до результатів виборів у США, які мають відбутися в листопаді 2024 року.

Про це пише Reuters.

Таку заяву на умовах анонімності зробив на брифінгу для журналістів після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО високопоставлений чиновник Державного департаменту США. Ці слова пролунали на тлі побоювань, про те, що підтримка України з боку Заходу може змінитися в разі потенційного обрання президентом США Дональда Трампа.

Американський посадовець зазначив, що мирна угода між Україною та рф у наступному році малоймовірна.

"Я очікую, що путін не піде на мир або конструктивний мир до того, як побачить результат наших виборів", – заявив він.

Коли йому поставили уточнююче запитання про те, чи висловлював він особисту думку, чи позицію уряду США, посадовець Держдепу додав, що це "широко поширена думка". За його словами, у цьому контексті всі союзники по НАТО висловили на зустрічі рішучу підтримку Україні.

Путінвійна в Україніпереговори з рфВибори в СШАросія окупанти

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