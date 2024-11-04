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ПОЛІТИКА

путін не планує миру в Україні незалежно від результатів виборів у США – Business Insider

04 листопада 2024, 21:32
путін не планує миру в Україні незалежно від результатів виборів у США – Business Insider
з вільних джерел
Аналітики зазначають, що передвиборча риторика Дональда Трампа та його напарника, кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса може надихати путіна на подальшу агресію.

Незалежно від того, хто виграє вибори президента США, російський диктатор владімір путін, схоже, взагалі не планує укладати перемир’я у війні проти України на її поточному етапі.

Про це пише Business Insider із посиланням на думки аналітиків.

Останніми місяцями росія посилює тиск на Україну, залучаючи більшу кількість солдатів і артилерійських снарядів, в результаті чого вона досягає повільних, але важливих успіхів на фронті. На додачу у війну проти України, схоже, вступає і Північна Корея.

"Україна, схоже, дуже напружена конфліктом, і це частково результат того, скільки всього Росія здатна кинути в конфлікт", — сказав в коментарі Business Insider професор розвідки та національної безпеки в Університеті Халла у Великобританії Роберт Довер.

Аналітики зазначають, що передвиборча риторика Дональда Трампа та його напарника, кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса може надихати путіна на подальшу агресію. 

"Якщо росія знатиме, що її територіальний ревізіонізм в Україні може бути дозволений Вашингтоном, то важко зрозуміти, чому москва не піде на те саме в інших місцях (або навіть далі в Україні, як це було після 2014 року)", — сказав політичний аналітик компанії RAND Coproration Пол Кормарі.

На жаль, перемога Камали Гарріс теж навряд чи змусить путіна зупинитися. Аналітики зауважують, що американська військова допомога віж адміністрації Джо байдена, хоч і була рятівною для України, однак надходила вона вкрай обмежено. Фактично для українців встановили межі того, як вони можуть захищатися.

Як зазначають автори публікації, продовження політики Байдена за президентства Гарріс дасть путіну зрозуміти, що він може продовжувати війну на виснаження проти України, оскільки ЗСУ і далі страждатимуть від дефіциту усіх видів озброєнь.

Економіст Александер Мертенс нещодавно написав, що росія, швидше за все, зануриться в економічну кризу незалежно від того, продовжить вона війну чи піде на перемир'я. Це означає, що для путіна немає серйозного стимулу зупинятися зараз.

За словами аналітиків, загалом, мета путіна полягає не лише в тому, аби просто захопити Україну, а й в тому, аби в тандемі з іншими авторитарними лідерами завдати шкоди глобальному впливу США. Що Гарріс, що Трамп навряд чи змусять путіна змінити курс у його прагненні до перемоги в Україні та його більших глобальних амбіцій, пише Business Insider.

Владімір ПутінДональд ТрампВибори в СШАвійна в Україні

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