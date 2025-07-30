путін не заслуговує додаткового часу – сенатор США про санкційний законопроєкт

Рішучі дії мають показати єдність між президентом і Конгресом у підтримці України.

Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь заявив про необхідність якнайшвидшого голосування за законопроєкт щодо нових санкцій проти росії. За його словами, очільник Кремля Володимир путін "не заслуговує додаткового часу".

Про це він сказав у коментарі для суспільного мовника Суспільне.

"Я погоджуюся: Володимир путін не заслуговує додаткового часу. Нам потрібно пришвидшити голосування щодо санкційного законопроєкту. Все, що робить президент, — це крок у правильному напрямку, але я рішуче виступаю за те, щоб санкції були не на 100%, а на 500%", — наголосив Блюменталь.

Сенатор також закликав скористатися моментом і провести голосування вже зараз. За його словами, у Сенаті законопроєкт підтримують щонайменше 85 сенаторів, і потенційно ця кількість може зрости до 90.

"Я вважаю, що це цілком досяжна та необхідна мета. Саме зараз час для дії — не лише через виконавчі ініціативи президента, а й через законодавчий крок. Це важливо, щоб показати єдність між Білим домом і Конгресом. Нам потрібно ухвалити цей закон, щоб довести: ми виконуємо свої зобов’язання перед Україною", — зазначив сенатор.

За його словами, ухвалення санкційного законопроєкту допоможе зупинити війну, а путін має це усвідомити.