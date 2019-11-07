ПОЛІТИКА НОВИНИ"Ми не відмовлялися від жодного з переговорних форматів, зокрема й від розширення" нормандського формату.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін обговорюватиме розширення "Нормандського формату" тільки після українських виборів у Раду
Президент Володимир Путін готовий обговорювати розширення "Нормандського формату" після парламентських виборів в Україні
Фото: ria.ru
"Однак "Нормандський формат" і зустрічі на вищому рівні повинні бути добре підготовлені, і це очевидні речі. Про щось можна буде говорити після проведення парламентських виборів (в Україні)", — зазначив Путін журналістам, інформує "Громадське".
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликає Президента Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.
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