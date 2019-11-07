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Путін обговорюватиме розширення "Нормандського формату" тільки після українських виборів у Раду

Президент Володимир Путін готовий обговорювати розширення "Нормандського формату" після парламентських виборів в Україні
"Ми не відмовлялися від жодного з переговорних форматів, зокрема й від розширення" нормандського формату.
Путін обговорюватиме розширення "Нормандського формату" тільки після українських виборів у Раду Фото: ria.ru

"Однак "Нормандський формат" і зустрічі на вищому рівні повинні бути добре підготовлені, і це очевидні речі. Про щось можна буде говорити після проведення парламентських виборів (в Україні)", — зазначив Путін журналістам, інформує "Громадське".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликає Президента Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.

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11 07 2019 16:34
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