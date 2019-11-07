Путін обговорюватиме розширення "Нормандського формату" тільки після українських виборів у Раду Президент Володимир Путін готовий обговорювати розширення "Нормандського формату" після парламентських виборів в Україні

"Ми не відмовлялися від жодного з переговорних форматів, зокрема й від розширення" нормандського формату.

Фото: ria.ru

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