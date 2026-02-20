путін опинився в пастці власної стратегії – не може виграти війну, але боїться миру – The Economist

Незважаючи на великі втрати, російські війська так і не змогли досягти результатів, які кремль міг би представити як перемогу.

Незважаючи на роки виснажливої війни без вирішального результату, конфлікт не вщухає. І головна причина — позиція президента путіна, який опинився в пастці власної стратегії.

Про це пише The Economist.

Попри сподівання кремля на те, що повернення Дональда Трампа до влади в США та переговори в Женеві змусять Україну капітулювати, реальність виявляється значно складнішою. Навіть територіальні поступки, на які міг би розраховувати Путін, не вирішують фундаментальних проблем, що загрожують його режиму.

Перша ключова проблема – критичне сповільнення темпів наступу. Якщо під час Другої світової війни радянська армія за чотири роки пройшла 1600 км до Берліна, то за аналогічний період нинішньої війни російські війська на Донеччині просунулися лише на 60 км. Ресурс для прориву вичерпується: до початку 2026 року росія почала втрачати більше солдатів, ніж здатна мобілізувати. Новобранці погано навчені, рівень дезертирства рекордно високий, а зв’язок на передовій паралізований після відключення Telegram урядом рф та блокування Starlink.