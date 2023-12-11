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путін підняв прапори на двох атомних підводних човнах

11 грудня 2023, 17:19
путін підняв прапори на двох атомних підводних човнах
Фото: facebook.com/USNavy
росія закінчила будівництво двох атомних підводних човнів: багатоцільової субмарини "Красноярськ" і стратегічної "Імператор Олександр III".

Про це пишуть російські ЗМІ.

Сьогодні відбулась церемонія підйому прапора на підводних човнах відбулася на підприємстві Сєвмаш у Сєвєродвінську за участю президента росії Володимира путіна. 

"Красноярськ" – друга у лінійці багатоцільових АПЛ проекту "Ясень-М". Належить до четвертого покоління підводних човнів. Закладено 27 липня 2014 року. Вони озброєні крилатими ракетами Онікс і Калібр", - пишуть ЗМІ. 

Також пишуть, що є плани озброїти їх "гіперзвуковими" ракетами Циркон.

Атомний підводний крейсер "Імператор Олександр III" - це третій серійний корабель проекту "Борей-А", який належить до четвертого покоління АПЛ. 

Закладено 18 грудня 2015 року і він оснащений комплексами ракетної та торпедної зброї, навігації, радіотехнічного та гідроакустичного озброєння. 

Човен має на озброєнні міжконтинентальні балістичні ракети Булава.

Ми також писали, що естонська розвідка заявила про те, що бюджет росії дозволяє продовжувати війну в тих самих масштабах.

 

Путінатомний підводний човен

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