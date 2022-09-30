путін підписав укази про визнання Запорізької та Херсонської областей незалежними територіями

рф не контролює ці області, регіони частково окуповані російськими військами

президент росії володимир путін підписав укази про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей після проведення там так званих "референдумів"

Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації рф, передає "Українська правда".

"Відповідно до загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права, визнаючи і підтверджуючи принцип рівноправності та самовизначення народів, закріплений у статуті Організацій Об'єднаних Націй, враховуючи волевиявлення народу Херсонської області на референдумі, що відбувся 27 вересня 2022 року, постановляю: Визнати суверенітет і незалежність Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Такий самий указ президента країни-агресора стосується і Запорізької області.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили про те, що 30 вересня у кремлі володимир путін оголосить про анексію тимчасово окупованих українських територій.