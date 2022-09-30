НОВИНИрф не контролює ці області, регіони частково окуповані російськими військамиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
путін підписав укази про визнання Запорізької та Херсонської областей незалежними територіями
Фото: Укрінформ
президент росії володимир путін підписав укази про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей після проведення там так званих "референдумів"
Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації рф, передає "Українська правда".
"Відповідно до загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права, визнаючи і підтверджуючи принцип рівноправності та самовизначення народів, закріплений у статуті Організацій Об'єднаних Націй, враховуючи волевиявлення народу Херсонської області на референдумі, що відбувся 27 вересня 2022 року, постановляю: Визнати суверенітет і незалежність Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Такий самий указ президента країни-агресора стосується і Запорізької області.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили про те, що 30 вересня у кремлі володимир путін оголосить про анексію тимчасово окупованих українських територій.
Раніше повідомлялося, що 23 вересня 2022 року окупанти розпочали голосування на фейкових "референдумах" про входження окупованих територій України - частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей - до складу росії.
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