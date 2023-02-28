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путін підписав закон про призупинення участі рф в ядерному договорі зі США

28 лютого 2023, 18:26
путін підписав закон про призупинення участі рф в ядерному договорі зі США
Фото: Аналітичний центр ADASTRA
Цікаво, що Договір СНО-3 не містить положень про "призупинення" його дії

Президент росії путін у вівторок підписав закон про призупинення участі москви в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) зі США, який залишається останньою угодою, що обмежує стратегічні ядерні арсенали обох держав.

Про це повідомляється на російському порталі правової інформації

"Призупинити дію Договору між російською федерацією і Сполученими Штатами із заходів щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаного в місті Празі 8 квітня 2010 року", - йдеться в документі.

Договір СНО-3 насправді не містить положень про "призупинення" його дії - натомість там є лише пункт про можливий вихід з документа однієї зі сторін, якщо вона "вирішить, що надзвичайні події, пов’язані з предметом договору, ускладнили реалізацію її переважаючих інтересів".

Раніше повідомлялось, що Джо Байден засудив рішення путіна щодо виходу з договору.

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