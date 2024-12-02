Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

путін планує візит до Індії у 2025 році для переговорів з Моді

02 грудня 2024, 19:52
путін планує візит до Індії у 2025 році для переговорів з Моді
Фото: Укрінформ
Це буде перший візит путіна до Індії від початку повномасштабної війни до України.

російський диктатор владімір путін може наступного року відвідати Індію. Він планує провести зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це заявив помічник путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков, повідомляє CNN-News18.

За словами Ушакова, у путіна та Моді "є домовленість" проводити зустріч щороку.

"Ми отримали запрошення пана Моді і, безперечно, розглянемо його позитивно", - додав Ушаков.

Він уточнив, що попередні терміни візиту російського диктатора буде визначено на початку 2025 року.

Це буде перший візит путіна до Індії від початку повномасштабної війни до України.

Нагадаємо, візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до москви у липні викликав скандал.

ІндіяВладімір ПутінМоді

Останні матеріали

Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Технології
"Зоряні війни" та Україна. Військове застосування автономності та штучного інтелекту – Мік Раян
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 13:09
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О’Брайен
Cуспільство
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 02:41
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
Політика
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
29 листопада 2024, 15:38
Натисніть на
Політика
Натисніть на "Грузинську мрію". Віддати Грузію на поталу кремлю було б великою геополітичною помилкою – Atlantic Council
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 11:44
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Політика
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 00:19
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Політика
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 15:32
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється