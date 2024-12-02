путін планує візит до Індії у 2025 році для переговорів з Моді

Це буде перший візит путіна до Індії від початку повномасштабної війни до України.

російський диктатор владімір путін може наступного року відвідати Індію. Він планує провести зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це заявив помічник путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков, повідомляє CNN-News18.

За словами Ушакова, у путіна та Моді "є домовленість" проводити зустріч щороку.

"Ми отримали запрошення пана Моді і, безперечно, розглянемо його позитивно", - додав Ушаков.

Він уточнив, що попередні терміни візиту російського диктатора буде визначено на початку 2025 року.

Це буде перший візит путіна до Індії від початку повномасштабної війни до України.

Нагадаємо, візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до москви у липні викликав скандал.