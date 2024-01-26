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путін подає сигнали про готовність до переговорів і вже не проти України в НАТО - Bloomberg

26 січня 2024, 12:15
путін подає сигнали про готовність до переговорів і вже не проти України в НАТО - Bloomberg
Фото: REUTERS
Президент рф начебто може відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України.

Президент російської федерації путін через непрямі канали зв’язку нібито надсилає “сигнали” в Білий дім про готовність обговорювати припинення війни в Україні.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на "двох осіб, близьких до кремля".

У публікації стверджується, що російський президент начебто "зондує ґрунт" і дає зрозуміти, що відкритий до дискусії “щодо майбутніх домовленостей про безпеку в Україні".

Згадані джерела видання заявили, що у грудні 2023 році високопосадовцям США передали "сигнали" про готовність російського лідера до переговорів "через посередника, якого вони відмовилися назвати".

"путін, можливо, готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України і навіть, зрештою, відмовитися від опозиції до можливого членства в НАТО", – пише Bloomberg.

Однак, в коментарях виданню американські посадовці, серед яких представниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон, стверджують, що їм нічого невідомо про такі "сигнали" від путіна і не бачать ознак готовності президента рф до будь-яких переговорів.

Bloomberg припускає, що такі вкиди "можуть посіяти розбрат серед союзників України” та зірвати зусилля щодо реалізації "формули миру", яка передбачає повне виведення російських військ.

НАТОПутінвійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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