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путін поширює дезінформації про танкові снаряди з ураном для України – Sky News

22 березня 2023, 13:55
путін поширює дезінформації про танкові снаряди з ураном для України – Sky News
Фото: Галінфо
Велика Британія звинуватила президента росії владіміра путіна у поширенні неправдивої інформації про рішення Лондона передати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном.

Про це заявило британське міністерство оборони.

Повідомляє Sky News.

В міністерстві оборони Великої Британії заявили, що такий матеріал є стандартним для снарядів, які мають здатність пробивати броню, і що вони не мають нічого спільного з ядерною зброєю.

Речник британського оборонного відомства сказав, що цей вид озброєння є високоефективним для ураження сучасних танків і бронетехніки.

"Британська армія десятиліттями використовувала збіднений уран у своїх бронебійних снарядах. Це стандартний компонент і не має нічого спільного з ядерною зброєю чи можливостями. росія це знає, але навмисно намагається дезінформувати", – заявив речник міноборони.

Незалежне дослідження вчених з таких груп, як Королівське товариство, показало, що будь-який вплив на здоров’я та довкілля від використання боєприпасів зі збідненим ураном, ймовірно, буде незначним, додали в міноборони Британії. 

росія також використовує боєприпаси на основі збідненого урану, йдеться в повідомленні.

путін засудив план Британії відправити такі снаряди в Україну, говорячи про нібито ядерний компонент, і попередив про помсту.

"Якщо все це станеться, росії доведеться відповідати відповідним чином, враховуючи, що Захід колективно вже починає використовувати зброю з ядерним компонентом", – заявив путін.
дезінформаціяПутінБританія

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