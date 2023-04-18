путін прагне здаватися схожим на Зеленського: прем'єрка Литви про візит російського диктатора на окуповані території

Пропагандисти рф хочуть зробити путіна "хоч трохи" схожим на Зеленського.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що візитом російського диктатора владіміра путіна на окуповані території України пропаганда намагається порівняти його з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє LRT.

За словами Шимоніте, візитом путіна пропаганда рф також намагається "надихнути" невмотивовану окупаційну російську армію.

Вона наголосила, що агресивна російська пропаганда ускладнює оцінку правдивості візиту путіна на окуповані території Херсонської та Луганської областей.

"Мені здається, що є якась спроба зобразити, що владімір путін хоч трохи схожий на Володимира Зеленського, який їде на передову та зустрічається із солдатами близько до лінії зіткнення і таким чином демонструє підтримку своїм військам та пересічним українцям, які воюють у цій війні" — сказала Шимоніті.

Нагадаємо, що 18 квітня у кремлі заявили, що путін нібито відвідав тимчасово окуповані росією українські території Херсонської та Луганської областей, де зустрівся із угрупованнями загарбників.