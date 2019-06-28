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Путін про свого наступника: Чинний лідер може підтримати кого-небудь, підтримка може бути істотною

Політична російська система відрізняється від британської і главу держави "визначають не у правлячій партії, а шляхом таємного голосування громадян"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що чинний лідер може підтримати свого наступника "і ця підтримка може виявитися істотною в тому випадку, якщо люди поважають наступника і вірять йому".
Путін про свого наступника: Чинний лідер може підтримати кого-небудь, підтримка може бути істотною Фото: reuters.com

За словами Путіна, він думає про вибір наступника з 2000 року, та його наступника "визначать в результаті голосування на виборах глави держави", інформує "Українська правда".

На питання FT, чи не має Держдума РФ затвердити президента на посаді, Путін відповів, що політична російська система відрізняється від британської і главу держави "визначають не у правлячій партії, а шляхом таємного голосування громадян".

"Ситуація змінюється, і вимоги до людей змінюються, але рішення кінець кінцем має бути прийнято громадянами Росії. Не важливо, що і як робить чинний лідер, не має значення, кого або як він представляє, вирішальний голос - за виборцем", - заявив президент РФ.

У 2018 році в ході "прямої лінії" на питання про вибір наступника Путін також відповів, що вирішальний голос буде за виборцями, а наступника "у класичному сенсі слова немає".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп завершив свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті G20 в Осаці.

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28 06 2019 12:35
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