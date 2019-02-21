Путін пригрозив США і НАТО ядерними ракетами. В Альянсі відповіли на погрози, - ВІДЕО

Президент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним зборам 20 лютого заявив, що Росія "в разі загрози" може націлити ракети на "центри прийняття рішень", тобто на США і інші країни НАТО.

У перший раз погрози Путіна прозвучали, коли він говорив про те, чому Росія вирішила вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої давності. За версією Путіна, в розриві договору були винні саме США, а не Росія, які встановлюють свої системи озброєнь в Європі:

"Запускаючи ракети-мішені середньої дальності і розміщуючи в Румунії та Польщі пускові установки, придатні для застосування крилатих ракет "Томагавк", США ці вимоги договору прямо і грубо порушили вже давно. У Румунії вже стоять ці пускові установки. Як ми оцінюємо в зв'язку з цим ситуацію? Росія не має наміру - це дуже важливо, я повторюю це спеціально - Росія не має наміру першою розміщувати подібні ракети в Європі. Але якщо ж вони дійсно будуть вироблені й поставлені на європейський континент, а США такі плани мають, то це створить для Росії серйозні загрози. В такому випадку ми будемо змушені, я хочу це підкреслити, саме змушені передбачити дзеркальні і асиметричні дії.

Що це означає? Скажу вже сьогодні прямо і відкрито, щоб ніхто нам потім ні не дорікав, щоб всім було заздалегідь ясно, про що тут йде мова. Росія буде змушена створити і розгорнути види озброєнь, які можуть бути використані не тільки по відношенню до тих територій, від яких для нас буде виходити відповідна пряма загроза, а й щодо тих територій, де знаходяться центри прийняття рішень про застосування загрозливих для нах ракетних комплексів", - наводить слова Путіна "Настоящее время".

Пізніше, він зауважив, що Росія може розмістити свою нову зброю на кораблях "в нейтральних водах":

"Де будуть знаходитися носії? Морські носії - підводні човни або надводні кораблі. І їх можна поставити при таких швидкостях і при такій дальності... немає необхідності їх ставити в територіальних водах або навіть в особливій економічній зоні певної держави - в нейтральних водах, просто в океані", - сказав Путін.

"Цього ніхто не забороняє - рухатися там військовим кораблям і підводним човнам", - зауважив він.

Згодом, Путін заявив, що його слова були "не погрозою, а попередженням": "Щоб потім не говорили і не звинувачували нас у зайвої агресивності, або ще в чомусь", - зауважив президент РФ.

У свою чергу, в НАТО заявили, що взяли погрози Путіна до відому і вважають "неприпустимим" можливість націлення ракет на країни Альянсу.

"Заяви російської сторони з погрозами взяти на приціл союзників неприйнятні. Ми закликаємо Росію сконцентруватися на тому, щоб повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і таким, що підлягає верифікації чином знищити ракети середньої дальності", - йдеться в заяві НАТО.

"Російські звинувачення - це явна спроба відвернути увагу від порушення Росією договору, ці звинувачення - давні і безпідставні", - заявили представники НАТО.

Нагадаємо, що у 2018 році у посланні Федеральним зборам Путін приділив більше половини часу відеопрезентації новітніх систем російського озброєння, підкресливши, що майже всі вони здатні нести ядерні заряди. Тоді ж він розповів про крилаті ядерні ракети "необмеженої дальності", невразливі для існуючих і майбутніх систем ПРО і ППО, і підкреслив, що "будь-яке застосування ядерної зброї проти Росії або її союзників - малої, середньої і великої потужності - ми будемо розглядати як ядерний напад на нашу країну. Відповідь буде миттєвою і з усіма наслідками, що випливають", - заявив тоді Путін.

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